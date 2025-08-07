ÉÙ»³¡¦¹â²¬»Ô¤Î¾®ÌðÉôÀî¤ËÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¡¡ÄéËÉ·è²õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈÅÍô¤Î¤ª¤½¤ì¤¢¤ê¡ÚÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤Ë·ÙÊóµéÂç±«¡Û
ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÌðÉôÀî¤Ç¤ÏÄ¹¹¾´ÑÂ¬½ê¤Î¿å°Ì¤¬ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÈÉÙ»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿ÂùÎ®¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¡¢¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÌðÉôÀî¤Ç¡¢Ä¹¹¾´ÑÂ¬½ê¤Î¿å°Ì¤¬ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÈÉÙ»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸áÁ°9»þ40Ê¬¤ËÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï5ÃÊ³¬¤Î4¤Ç¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¾®ÌðÉôÀî¤Ç¤ÏÄéËÉ·è²õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈÅÍô¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¹â²¬»Ô¤ä¼Í¿å»Ô¤Ç¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬191.5¥ß¥ê¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£