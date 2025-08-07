人事院は７日、２０２５年度の国家公務員の月給を３・６２％（１万５０１４円）、ボーナスの年間支給月数を０・０５か月増の４・６５か月に引き上げるよう国会と内閣に勧告した。

勧告通りに実施されれば、中央省庁が採用するキャリア官僚の初任給は初めて３０万円を超える。

引き上げ勧告は４年連続で、月給の上げ幅が３％を超えるのは１９９１年以来３４年ぶりとなる。勧告後の年間給与は平均で２６万３０００円増となる見込みで、優秀な人材確保に向けて大幅な上げ幅となった。

若年層の処遇改善を重視し、初任給は民間の賃上げ状況を踏まえ、総合職（大卒程度）で２４万２０００円、一般職（同）で２３万２０００円といずれも１万２０００円増。一般職（高卒）で１万２３００円増の２０万３００円とする。キャリア官僚は諸手当を含めると、３０万１２００円となる。

総合職の採用試験申込者数はこの１０年で３割近く減少し、若手の離職者も増えていることから、「公務員離れ」に歯止めをかける狙いがある。優秀な人材の定着を図るため、中央省庁の幹部（指定職）と管理職には月５万１８００円の特別手当を新たに支給する。

人事院は今回の勧告から、採用市場での競争力を強化するため、給与改定の際に比較する企業規模を見直した。公務員全体では「従業員５０人以上」の企業と比較していたが、「１００人以上」に改めた。このうち中央省庁の職員は、東京２３区に本店を置く「５００人以上」から「１０００人以上」に引き上げた。

これに関連し、財務省は７日、勧告通りに国家公務員の給与を改定した場合、今年度予算の人件費が約３３４０億円増えるとの試算を発表した。地方公務員の給与を国に準じて引き上げた場合、地方自治体などが負担する人件費は約６６８０億円増が見込まれ、国と地方を合わせた公務員の人件費は約１兆２０億円増える。