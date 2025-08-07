TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¤±¤µ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï´§¿å¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢1»þ´Ö¤Ë67.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°5»þÁ°¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â19¤«½ê¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¾¯¤·Éâ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×

µ­¼Ô
¡Ö¹â²Í²¼¤Ç¼Ö¤¬2Âæ¡¢¿ÈÆ°¤­¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÂç±«¤Î¤¿¤á¡¢¶âÂô±Ø¤ÈÄ¹Ìî±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÐÀî¸©¤ÈÉÙ»³¸©¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­¡¢¤­¤ç¤¦Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£