IVE・TXTら集結「2025 SBS歌謡大典 Summer」アーカイブ映像配信決定
【モデルプレス＝2025/08/07】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」の「Leminoプレミアム」にて、8月6日より「2025 SBS歌謡大典 Summer」（7月26日・27日開催）のアーカイブ映像が独占配信されることが発表された。
【写真】IVE、スラリ美脚大胆披露
韓国の地上波放送局「SBS」が毎年クリスマスシーズンに開催する韓国の音楽祭「SBS歌謡大典」。2024年に引き続き、2025年も夏の歌謡大典が開催され、2日間の開催にパワーアップしての実施となった。Leminoプレミアムでは、「2025 SBS歌謡大典 Summer」のブルーカーペット及び音楽祭本編のアーカイブ映像を6日より日本独占配信。TOMORROW X TOGETHER（TXT）、NCT DREAM、ENHYPENら、今のK-POPシーンを牽引する豪華アーティストたちが圧巻のステージを披露した様子を見ることができる。
さらに、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の独占生配信を記念し、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の全出演者を対象に、Leminoでは初の投票企画を実施（投票期間は6月26日12時から7月10日23時59分まで）。1位を獲得したアーティストはBE:FIRST、2位はTOMORROW X TOGETHER、3位はENHYPENの結果となった。（modelpress編集部）
■DAY 1
NCT 127／DOYOUNG／ITZY／BE:FIRST／IVE／NMIXX／xikers／NCT WISH／MEOVV／ izna／USPEER／ALLDAY PROJECT／AHOF／Paul Kim／JANNABI
■DAY 2
NCT DREAM／MARK／WOODZ／i-dle／TOMORROW X TOGETHER／STAYC／ENHYPEN／ILLIT／BABYMONSTER／KickFlip／Hearts2Hearts／KiiiKiii／CLOSE YOUR EYES／HITGS／Baby DONT Cry／IDID
【Not Sponsored 記事】
【写真】IVE、スラリ美脚大胆披露
◆「2025 SBS歌謡大典 Summer」アーカイブ映像配信決定
韓国の地上波放送局「SBS」が毎年クリスマスシーズンに開催する韓国の音楽祭「SBS歌謡大典」。2024年に引き続き、2025年も夏の歌謡大典が開催され、2日間の開催にパワーアップしての実施となった。Leminoプレミアムでは、「2025 SBS歌謡大典 Summer」のブルーカーペット及び音楽祭本編のアーカイブ映像を6日より日本独占配信。TOMORROW X TOGETHER（TXT）、NCT DREAM、ENHYPENら、今のK-POPシーンを牽引する豪華アーティストたちが圧巻のステージを披露した様子を見ることができる。
◆投票1位はBE:FIRST
さらに、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の独占生配信を記念し、「2025 SBS歌謡大典 Summer 」の全出演者を対象に、Leminoでは初の投票企画を実施（投票期間は6月26日12時から7月10日23時59分まで）。1位を獲得したアーティストはBE:FIRST、2位はTOMORROW X TOGETHER、3位はENHYPENの結果となった。（modelpress編集部）
◆「2025 SBS歌謡大典 Summer」出演
■DAY 1
NCT 127／DOYOUNG／ITZY／BE:FIRST／IVE／NMIXX／xikers／NCT WISH／MEOVV／ izna／USPEER／ALLDAY PROJECT／AHOF／Paul Kim／JANNABI
■DAY 2
NCT DREAM／MARK／WOODZ／i-dle／TOMORROW X TOGETHER／STAYC／ENHYPEN／ILLIT／BABYMONSTER／KickFlip／Hearts2Hearts／KiiiKiii／CLOSE YOUR EYES／HITGS／Baby DONT Cry／IDID
【Not Sponsored 記事】