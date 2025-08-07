(C)創通・サンライズ

オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW04」と「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」とのコラボモデルを、直販サイト「ONKYO DIRECT」と、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて8月8日15時より受注販売する。価格は18,000円(送料込)。受注期間は9月26日15時まで。

「キラ・ヤマト」「ラクス・クライン」「アスラン・ザラ」「カガリ・ユラ・アスハ」の4モデルを展開。充電ケース天面、左右ハウジング共に各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。

各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイスを楽しめる。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっている。

音アニ1号店では8日11時より実機展示を実施。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付できる(受注受付開始は8日15時から)。また「描き下ろしイラストアクリルスタンド」(全4種/各1,500円)、「イヤホンポーチ」(全4種/各1,500円)、「ワイヤレス充電器」(4,400円)もONKYO DIRECTと音アニ1号店にて、8日15時より販売する。

ベースモデルの「ANIMA AOW04」は、ANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデルの完全ワイヤレスイヤフォン。Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AACに対応。マルチポイント接続は非対応。連続再生時間は約6時間。充電時間はイヤフォンが約1.5時間、充電ケースが約2時間。充電ケースはワイヤレス充電に対応する。イヤフォンのみIPX4相当の防滴対応。