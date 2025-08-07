７日前引けの日経平均株価は前営業日比３１９円８２銭高の４万１１１４円６８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３７８１万株、売買代金概算は２兆６０６１億円。値上がり銘柄数は１１６３、対して値下がり銘柄数は４０５、変わらずは５４銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は利益確定の動きで朝方安く始まったが、売り一巡後は切り返し底堅さをみせた。前日の米株式市場では米国内での生産拡大に向けた追加投資を発表したアップル＜ＡＡＰＬ＞が大幅高となり、ＮＹダウをはじめ主要株価指数が上昇。この流れを引き継ぎ先物主導で買いが入り、日経平均は３００円あまり上昇し、ＴＯＰＩＸは７月２４日につけた終値ベースの最高値（２９７７．５５）を上回る水準に浮上した。決算シーズンが本格化するなか好業績銘柄を中心に物色意欲は活発。値上がり銘柄数は１１００を超え、プライム市場全体の７割を占めた。他方、個別では半導体セクターの軟調が目立った。トランプ米大統領が６日に半導体製品へ１００％の関税を課すと表明したことが警戒された。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞をはじめ、日立製作所＜6501＞、良品計画＜7453＞が堅調。任天堂＜7974＞、サンリオ＜8136＞も高い。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞など銀行株もしっかり。エムスリー＜2413＞、ＪＭＤＣ＜4483＞が急騰。ロート製薬＜4527＞、資生堂＜4911＞も大きく水準を切り上げた。半面、東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞、アドバンテスト＜6857＞が軟調。フジクラ＜5803＞も小安い。シスメックス＜6869＞が急落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

