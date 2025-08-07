YAWARAちゃん・谷亮子、長男＆次男との“顔出し”親子3ショット添え夏休みの思い出を回顧「上のコがママ似で下のコはパパ似」「幸せなお顔してますね」
女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれる谷亮子（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。「2018年の夏休みへ タイムスリップ」と書き出し、長男・佳亮さん、次男・晃明さんとのなつかしい“顔出し”親子3ショットを公開した。
【写真】「上のコがママ似で下のコはパパ似」「幸せなお顔してますね」長男＆次男との“顔出し”3ショット披露の谷亮子
亮子の夫は、元プロ野球選手の谷佳知氏（52）。現在、長男の佳亮さんは19歳、次男・晃明さんは15歳で、共に父の背中を追いかけ“野球の世界”で奮闘している。
投稿では、まだあどけない7年前の兄弟の姿をとらえた親子ショットを添え「夏休みにスポーツのキャンプに参加したり、スポーツ観戦に行ったりしていました」と、当時の思い出を回顧。続けて「息子たちは現在、大学生と高校生になり、野球に夢中になっていて、寮生活をしながら、素晴らしい仲間と共に日々成長中です」と現在の息子たちについて紹介した。
ファンからは「とても素敵なお写真ですね」「素晴らしい息子さん達ですね」「懐かしい」「皆似てますね」「上のコがママ似で下のコはパパ似」「将来が楽しみですね」「幸せなお顔してますね」などのコメントが寄せられている。
