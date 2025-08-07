テクニカルポイント ドル円 ２１日線と１０日線が重石
149.94 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.68 エンベロープ1%上限（10日間）
149.46 200日移動平均
148.77 一目均衡表・転換線
148.20 10日移動平均
147.86 21日移動平均
147.54 現値
147.19 一目均衡表・基準線
146.71 エンベロープ1%下限（10日間）
145.78 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.67 100日移動平均
145.28 一目均衡表・雲（上限）
145.07 一目均衡表・雲（下限）
２１日線と１０日線が上に控えており、やや重い印象。
