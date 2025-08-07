149.94　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.68　エンベロープ1%上限（10日間）
149.46　200日移動平均
148.77　一目均衡表・転換線
148.20　10日移動平均
147.86　21日移動平均
147.54　現値
147.19　一目均衡表・基準線
146.71　エンベロープ1%下限（10日間）
145.78　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.67　100日移動平均
145.28　一目均衡表・雲（上限）
145.07　一目均衡表・雲（下限）

２１日線と１０日線が上に控えており、やや重い印象。