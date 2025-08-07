µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢¿¹¥«¥ó¥Ê¤Î¡È¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¥¹¡É¡¡¥ª¥Õ¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ÷Î¥´¶ºÇ¹â¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ê37¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ÷Î¥´¶ºÇ¹â¡×¿¹¥«¥ó¥Ê¤Î¡È¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¥¹¡É¤¹¤ëµÈ¹âÍ³Î¤»Ò
¡¡¿¹¤Ï¡ÖËÜ²°¤Ç½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤·¤é¤Õ¡ÙÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤·¤é¤ÕT¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´ò ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÈ¹â¤¬Àè·îÈ¯Çä¤·¤¿Ãø½ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Ï¡È¤·¤é¤ÕT¥·¥ã¥Ä¡É¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÈ¹â¤¬¿¹¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¡È¥¥¹¡É¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁá¡¢16Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Í¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤ªÇÌ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤Í¡×¤ÈµÈ¹â¤Ø¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¤·¤é¤Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÈµÈ¹â¤µ¤ó¤Îµ÷Î¥´¶ºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡£¡£¤³¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤è¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤Í¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
