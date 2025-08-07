HANA、Netflix「ウェンズデー」シーズン2アンバサダー就任 制服姿の特別ビジュアル解禁【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/07】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、ティム・バートン氏が監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ「ウェンズデー」シーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに就任、それに伴い、ウェンズデーの通うネヴァーモア学園のブレザーに身を包んだ特別ビジュアルが解禁された。
【写真】HANA、漆黒の衣装でオーラ放つ
本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（演：ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。ウェンズデーのダークで個性的なキャラクターや、ティム・バートンが描く異色で奇妙でユーモア溢れる世界観と巧みなストーリー展開でシーズン1は日本でもブームとなった。
本作のシーズン2のジャパンアンバサダーに就任したHANAは、アーティストのちゃんみながプロデュースをしていることで大きな話題にもなった7人組ガールズグループ。これまで様々な理由で“No”を突き付けられてきた過去を持つ彼女たちは、周囲と馴染むことよりも自分らしさを貫くウェンズデーの姿に重なる部分があったという。
解禁となった特別ビジュアルでは、ネヴァーモア学園でウェンズデーら生徒が着用しているブレザーを着て凛と佇む姿もお披露目。早くもジャパンアンバサダーとして、今後シドニーで開催されるグローバルイベントへの参加も決定している。就任にあたり、HANAは「『ウェンズデー』が持つ唯一無二の魅力をもっと皆さんに伝えられるように頑張ります！」と意気込みコメントを寄せた。（modelpress編集部）
このたび、「ウェンズデー」シーズン2ジャパンスペシャルアンバサダーに就任させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたこと、HANAメンバー一同、心から光栄に思っています。「ウェンズデー」が持つ唯一無二の魅力をもっと皆さんに伝えられるように頑張ります！是非一緒に楽しみましょう！
◆HANA「ウェンズデー」シーズン2ジャパンアンバサダー就任
◆HANAコメント全文
