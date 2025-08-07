『仮面ライダーゼッツ』キャスト解禁 古川雄輝が謎の男・ノクスを演じる 『ギーツ』ロポの小貫莉奈も 9月7日スタート
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の制作発表会見が7日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催。主要キャストの情報が解禁となった。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』主要キャスト発表！今井竜太郎＆堀口真帆＆古川雄輝ら登場
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也（ふじみ・てつや）役の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
今井は「仮面ライダーゼッツ、万津莫役の今井竜太郎です。万津莫という人間は強い心を持っていて、どんな悪にも立ち向かえる、そんな強い男です」と役柄を説明。堀口は「私が演じるねむは、みんなの夢に出てきちゃうぐらい人気な国民的タレントです。性格は、明るくて気さくな性格です。ねむちゃんといえば『おやすみございます』というせりふがあるんですけど、皆さんにそれを覚えてほしいなと思います」と“おやすみございます”でコール＆レスポンスを行っていた。
三島は「世の中で起こるさまざまな不可解な事件、ブラックケースと追いかけています。『ブラックケースってなんやねん』と思いますよね。ブラックケースです」と笑わせつつ「『仮面ライダーゼッツ』はここにいるメンバーだけじゃなくて、ものすごいたくさんの人たちが死ぬ気で本気でいい作品しようと思って作っています。1人でも多くの人の心を動かせるような最高な作品にしたいなと思ってますので、これから1年間どうぞよろしくお願いします」と発信した。小貫は「警視庁公安部怪事課に所属することになる刑事なんですが、とても優秀でキャリア組のエリートという経歴を持った人物です。富士見課長と行動を共にすることが多いんですけれども、富士見課長は一応課長で警部補という立ち位置なんです。なすかも警部補と同じ階級なので、そういった2人の関係性も注目していただきたいです」と笑顔を見せた。
八木は「私は莫の妹役なんですけど、実際には妹じゃなくてお姉ちゃんじゃないのかなと思うほどしっかりしていて。朝、お兄ちゃんが起きれない時は目覚ましの役割をもらってます。そんな兄弟のわちゃわちゃ感とお仕事に行ってる時の美浪ちゃんのギャップを楽しんでいただけたらなと思います」とした。古川は「謎の男、ノクス役を演じさせていただきます、古川雄輝と申します。今も撮影は続いているんですけれども、本当に素晴らしい作品ができあがってきていて。登壇しているキャストの皆さんはもちろんですけれども、長年仮面ライダーに携わってきているスタッフの皆様、アクション部様、スーツアクターの皆様が本当に仮面ライダーという作品に対して愛情と情熱を注いで作っている作品だと思いますので、必ずいい作品が仕上がると思っています。皆様、放送までもうしばらくお待ちください。これから1年間、放送が続きますので、皆様と一緒に盛り上げていきたいと思っていますので、ぜひ応援していただけますと大変うれしく思います」とはなしていた。
また、三島と八木が今井をイジって笑わせるなど早くもいいチームワークを見せていた。
【万津莫】常に夢を自覚し、思い通りに操れる『明晰夢』の力の持ち主。現実では普通の好青年（自称）だが、夢の中では夜ごと憧れの「無敵のエージェント」の姿となって活躍してきた。ある日、夢の中で未知の怪人ナイトメアの危機に直面したことをきっかけに、夢の中で指令を送ってきていた組織「CODE」から変身ベルトを手に入れる。以降、彼は人々をナイトメアから守る『仮面ライダーゼッツ』としての活動を始める。
【ねむ】一目見ると必ず夢に出てきてしまう、タレント好感度ナンバーワンのCM女王。街の至るところやあらゆる画面に彼女の姿が登場する。主人公が潜入するさまざまな人々の夢で、その知名度と好感度ゆえに多種多様なロールプレイを担わされている。ねむは全力で夢のロールプレイをこなし、夢の主に寄り添おうとする。主人公の莫も、もちろんねむに一方的に憧れる大ファンの一人である。
【富士見鉄也】警視庁公安部怪事課所属。課長。階級は警部補。不可解なまま未解決となった事件・通称「ブラックケース」を扱っている。強い責任感を持ち、胸に熱いものを持つ昔気質の刑事だが、周囲からは何をしてるかよくわからない部署と冷ややかに見られている。
【南雲なすか】警視庁公安部怪事課所属。階級は警部補。国家公務員総合職試験を優秀な成績で合格したキャリア組で、若くして公安に配属されたエリート。ただしブラックケースというオカルトまがいの職務に就かされ、その重要性を全く信じられずに最悪の人事だと思い込んでいる。
【万津美浪】莫の妹。芸能マネージャー。莫と共に二人暮らししている。規則正しい生活を送ることが健康の源だと考えており、仕事柄朝も早い。莫のエージェントとしての活動を知らないため、いつまでも寝ている兄のことを毎度叩き起こしている。
【ノクス】ナイトメアの裏で暗躍する謎の男。経歴・年齢などは現在のところ一切不明。現実を悪夢の世界に変えるべく、人々の夢の中に神出鬼没に現れる。
