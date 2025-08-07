プリキュアシリーズ22作目として放送中「キミとアイドルプリキュア♪」（毎週日曜あさ8時30分/ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット）のTVerアーカイブ配信が決定。

主人公・咲良うたと妖精プリルンの出会いや、はじめてキュアアイドルに変身する第1話をはじめ、これまで放送されたエピソードの中から厳選された10話を各話2週間ずつTVerにておさらい配信！

まだ「キミプリ」を観ていない人も、「キミプリ」の“これまで”を知ることができるセレクトになっている。

キミプリTVer夏のおさらい配信は、8月8日（金）スタート。毎日1話ずつ計10話を、おひる12時から配信開始、各話の配信期間は2週間。

配信エピソード：第1、3、6、7、11、16、17、19、20、21話（計10話）

©ABCテレビ

各話の配信期間詳細：

第1話「キラッキランラン♪キュアアイドルデビュー！」

8月8日（金）12時～22日（金）23時59分

第3話「勇気を出して♪キュアウインクデビュー！」

8月9日（土）12時～23日（土）23時59分

第6話「心キュンキュンしてます！？」

8月10日（日）12時～24日（日）23時59分

第7話「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」

8月11日（月）12時～25日（月）23時59分

第11話「Trio Dreams」

8月12日（火）12時～26日（火）23時59分

第16話「満開！特訓！はなみちタウンフェス！」

8月13日（水）12時～27日（水）23時59分

第17話「プリルンの決意！キラキランドへレッツゴー！」

8月14日（木）12時～28日（木）23時59分

第19話「ふたりの誓い♪キュアズキューン＆キュアキッスデビュー！」

8月15日（金）12時～29日（金）23時59分

第20話「プリ～！思い出さがしのピクニック！」

8月16日（土）12時～30日（土） 23時59分

第21話「とびっきり！キセキのユニゾン！」

8月17日（日）12時～31日（日）23時59分

©ABCテレビ©ABCテレビ