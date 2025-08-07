「キミとアイドルプリキュア♪」TVerで夏のおさらい配信！ 厳選10話でキミプリのこれまでが分かっちゃう！
プリキュアシリーズ22作目として放送中「キミとアイドルプリキュア♪」（毎週日曜あさ8時30分/ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット）のTVerアーカイブ配信が決定。
主人公・咲良うたと妖精プリルンの出会いや、はじめてキュアアイドルに変身する第1話をはじめ、これまで放送されたエピソードの中から厳選された10話を各話2週間ずつTVerにておさらい配信！
まだ「キミプリ」を観ていない人も、「キミプリ」の“これまで”を知ることができるセレクトになっている。
キミプリTVer夏のおさらい配信は、8月8日（金）スタート。毎日1話ずつ計10話を、おひる12時から配信開始、各話の配信期間は2週間。
配信エピソード：第1、3、6、7、11、16、17、19、20、21話（計10話）©ABCテレビ
各話の配信期間詳細：
第1話「キラッキランラン♪キュアアイドルデビュー！」
8月8日（金）12時～22日（金）23時59分
第3話「勇気を出して♪キュアウインクデビュー！」
8月9日（土）12時～23日（土）23時59分
第6話「心キュンキュンしてます！？」
8月10日（日）12時～24日（日）23時59分
第7話「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」
8月11日（月）12時～25日（月）23時59分
第11話「Trio Dreams」
8月12日（火）12時～26日（火）23時59分
第16話「満開！特訓！はなみちタウンフェス！」
8月13日（水）12時～27日（水）23時59分
第17話「プリルンの決意！キラキランドへレッツゴー！」
8月14日（木）12時～28日（木）23時59分
第19話「ふたりの誓い♪キュアズキューン＆キュアキッスデビュー！」
8月15日（金）12時～29日（金）23時59分
第20話「プリ～！思い出さがしのピクニック！」
8月16日（土）12時～30日（土） 23時59分
第21話「とびっきり！キセキのユニゾン！」
8月17日（日）12時～31日（日）23時59分