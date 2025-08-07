女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（63）の夫で医師、木下博勝氏（57）が7日、インスタグラムを更新。漫画家たつき諒氏の「私が見た未来」（飛鳥新社）の内容から派生して、日本で大災難が起きるとのうわさが拡散した「2025年7月5日」騒動について私見を述べた。

同騒動は、21年に出版された、たつき氏の「私が見た未来 完全版」（飛鳥新社）が発端。たつき氏が見たという予知夢の中で「太平洋周辺の国に大津波が押し寄せました。その津波の高さは、東日本大震災の3倍はあろうかというほどの巨大な波です」「その災難が起こるのは、2025年7月です」などの内容が拡散した。

また、たつき氏が予知夢を見た時刻が7月5日午前4時18分としていることから、同時刻に何かが起こるのでは、という臆測が広がった。たつき氏は、99年に出版した「私が見た未来」で「大災害は2011年3月」と書いていたことから、東日本大震災を予言したとして注目されていた。

実際、7月5日に大きな騒動は起きなかったが、同30日にロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震が起きた際には、改めてたつき氏の「その災難が起こるのは、2025年7月です」の一文が再び脚光を浴びていた。

木下氏は、うわさが広まっていた6月の時点で「まあ、いわゆる陰謀論ですが」と言及。人類滅亡を予言して日本でベストセラーとなった書物「ノストラダムスの大予言」をめぐるブームを引き合いに出して「確か、五島勉という人が筆者だった様な。予言？ は外れて何か責任を取ったような記憶も有りますが、バカバカしくて…。被害者も居たそうです。間に受けて、全財産を寄付した人、その後の人生どうなったのかな」と思いをめぐらせていた。

今回の「7・5騒動」についても、「7／5の地震、津波の予言？ をした人、何らかの責任を取る必要あるのでは無いですか？ 少なくとも国民に謝罪するとか」との考えを示し、「勝手に信じたのは、お前らだろ！ と開き直るのかな。日本人として恥ずかしい気持ちになります」とつづった。