ゴール裏応援団体は「無期限活動停止」も発表

横浜FCは8月7日、7月20日にIAIスタジアム日本平で行われたJ1リーグ第24節・清水エスパルス戦において、サポーター1名によるクラブスタッフへの暴力行為があったとして、当該人物およびその所属団体に対する処分を公式発表した。

クラブの公式発表によると、試合終了後にスタジアム内で横浜FCのクラブスタッフに対し、頭を掴むなどの暴力行為が確認されたという。該当者はゴール裏応援団体に所属するサポーターであり、当該個人には横浜FC、ニッパツ横浜FCシーガルズ、横浜FCアカデミーが出場するすべての公式戦への無期限入場禁止処分が下された。

また、当該人物が所属する応援団体に対しても、団体としての活動を想起させるすべての行為を禁じる「無期限活動停止処分」が下された。

クラブは発表の中で「今回のような行為は、フェアプレーの精神からも逸脱し、クラブの存在価値そのものを脅かすものであり、いかなる理由があっても認められるものではありません」と厳しく非難。ファン・サポーターに対しても、改めて観戦ルールの順守と理解を呼びかけた。（FOOTBALL ZONE編集部）