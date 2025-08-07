モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）と大倉士門（32）夫妻が7日、都内で「♯洗ってはじメル＿ミライプロジェクト」発足式に登場した。

濃縮液体洗剤「アリエール MiRAi（ミライ）」シリーズのリニューアルに合わせ、フリマアプリ「メルカリ」とコラボしたプロジェクトが始動。新品級の消臭力を実現した同製品は中古衣類の売買に適しており、メルカリが推奨する洗剤として位置付ける。

洋服好きの2人はプロジェクト発足立会人として登壇。みちょぱは「久々に2人そろって登壇いたしました」とあいさつした。

家庭での洗濯マイルールは「ありますね」と声をそろえた。みちょぱが「他（の家事）は気付いた方がやる感じだけど、洗濯だけは一緒にやる」と明かした。お風呂に入っている間に洗濯機を回すそうで、大倉は「洗濯機からお風呂場まで持ってくるのがみちょぱの役割で、僕が受け取ってハンガーを通して干すっていう『洗濯バケツリレー』が週何回か行われております」と説明した。

アリエールMiRAiの効果を体感すべく、みちょぱは新品のTシャツ2枚と、大倉の普段着Tシャツを同製品で洗濯したもの1枚を、においでかぎ分けるクイズに挑戦。迷いながらも正解したが「新品は新品特有のにおいがした。これ（大倉のTシャツ）だけ無臭すぎた。もっと家のにおいとかすると思ったのに。新品級消臭って意味が分かる」と驚いた。大倉も「僕のにおいが全然しません！」と感動していた。

洗い流したい失敗談はあるかという問いに、みちょぱは結婚当時を振り返った。「婚姻届書くじゃないですか。しっくん（大倉）は字がきれいなんですよ。私は文字を書くのが苦手なので、きれいな字と並ぶと差がすごくて。せっかく記念すべき婚姻届、多分最初で最後だと思うので、もうちょっときれいに書きたかった」と話した。

夫婦関係を新品級に保つために心がけていることは、と聞かれるとコミュニケーションを挙げた。大倉は「外で学んできたことを、家に帰ったらいち早く、地球上の誰よりも早く報告したいなと思います」と話し、みちょぱは「会話はめちゃくちゃするので。LINEも1日何百通もするし」。大倉は「すごく楽しい結婚生活を送らせていただいてます」と仲むつまじい様子を見せた。