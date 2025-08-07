広瀬すず、推しは「ジェイコブス選手！」男子バスケ“アジアカップ”54年越し悲願へ期待 最近は友人と“本気”バスケにもハマる【インタビュー】
54年ぶりのアジアカップ優勝を目指す男子バスケットボール日本代表。今夏、その戦いを盛り上げる「テレビ朝日バスケスペシャルブースター」に3年連続で俳優・広瀬すずが就任した。ワールドカップ、パリ五輪を経てさらに注目度が高まるバスケットボールの魅力や、“推し”と語る選手への熱い想い、そして自身の最近の挑戦についてもたっぷりと語ってくれた。
■目で追ってしまう“推し”はジェイコブス晶選手
──3年連続でスペシャルブースターを務めることになりましたが、お気持ちは？
【広瀬】正直、“待ってました！”って感じです（笑）。ワールドカップをきっかけに自分もよりBリーグをたくさん観るようになりましたし、知っている選手が増えてさらに観るのが楽しくなりました。私もただのファンとして、みなさんと同じ気持ちで応援しています。応援って力になると思うので、仲間をたくさん増やせるように、一生懸命務めさせていただきたいと思います！
──男子バスケットボール日本代表選手で注目している選手はいますか？
【広瀬】パリオリンピックの時からずっとジェイコブス晶選手が気になって仕方がなくて！アップ中から目で追っちゃうんです（笑）。彼のプレイにみんながどんどん乗っていくようなリズム感がありましたし、今まで見たことがないような日本の空気感にもなるんじゃないかという期待感もあります！パリオリンピックでは、コートに立っている時間は長くなかったけど、強化試合ではチームを引っ張るような声出しや、流れを作るプレーが印象的で。とにかく“バスケが好きなんだな”って伝わってきて、ますます応援したくなりました！私の“推し”です（笑）。
──バスケットボール人気の高まりは、ご自身でも感じますか？
【広瀬】すごく感じます！最近は私にバスケの試合の感想を言ってくれる人も増えていて。きっとBリーグにも足を運ぶようになったファンの方が多くなっていると思いますし、すごく広がりを感じます。アジアカップもきっと多くの人が楽しみにしているんじゃないかなって思います。
■最近の挑戦は“料理”「半年ぶりくらいに（笑）」
──広瀬さんご自身もバスケをされているそうですね。
【広瀬】最近はアクティブな友達たちとたまに中学校の体育館を借りて、友達と朝7時から3時間くらいぶっ通しでバスケをするようになりました（笑）。みんなサッカーとかテニスとか違うスポーツをやってきた友達たちとやっていて、ルールを確認しながらなんですけど、こんなに生き生きした顔なかなか見ることないなっていうぐらい「楽しい！」って言ってくれて！ちゃんとビブスも買って、バッシュも買って、ボールも買って気合を入れてやってるんですけど……代表戦やBリーグばっかり見てて、自分もそのテンションでやると、ちょっとしか飛んでなかったりとかして、すごく恥ずかしいです（笑）。
──代表は“54年ぶりの優勝”を目指す挑戦中ですが、広瀬さんの最近の挑戦は？
【広瀬】料理です！つい最近、半年ぶりくらいにちゃんとした料理をしました（笑）。スープとか簡単なものは作ってたんですけど、ちゃんと定食みたいなごはんを作りたいなと思って、この間は餃子を作りました。いま鯖の南蛮漬けがどうしても食べたくて（笑）、今日もレシピを3回調べちゃいました（笑）。明日にでも、挑戦しようかなって思ってます！
──最後に、アジアカップに向けた意気込みをお願いします。
【広瀬】今の日本バスケ代表の皆さんなら、“54年ぶりの優勝”という、歴史が変わる瞬間を見ることができるんじゃないかとすごく期待しています。そんな景色を皆さんと見たいです！だからこそ、ブースターの皆さんと一生懸命応援して、選手の皆さんの背中を押すことができたらいいなと思います！
■男子バスケットボール日本代表放送日程
8月8日（金）午後8時〜『FIBAアジアカップ2025「日本×イラン」』
8月10日（日）午後7時58分〜『FIBAアジアカップ2025「日本×グアム」』
テレビ朝日系列地上波・ABEMAで生中継
