ミニシアター支援に“遊び”を カプセルトイ＆シネアドで新たなファン獲得へ
映画製作会社コギトワークス（東京都世田谷区、代表取締役：関友彦）は、ホールディングカンパニーであるフジデノロ（愛知県小牧市、代表取締役：渡邊樹志）と連携し、全国のミニシアター支援を目的とした新たな取り組みをスタートする。プロジェクトは、観客参加型のカプセルトイ施策「ミニシアター・カプセルトイ」と、幕間CM上映による広告支援「シネアドプロジェクト」の2軸で展開され、あす8日より一部劇場での試験運用を始める。
【動画】8月8日から上映する「人に伝わらないアイディア -60s-」
コロナ禍以降、観客動員数の減少が続くミニシアター業界。全国に約150館を数える日本のミニシアターは、世界的にも稀有な映画文化を育んできたが、現在約3割の劇場が閉館の検討を余儀なくされているとも言われている。
こうした状況に対し、コギトワークスとフジデノロは「ミニシアターと協力し、恒常的で前向きな“新たな一手”が必要」とし、「一過性の支援ではなく、観客との物理的・感覚的な接点を通じてミニシアターを再び人々の日常へと結びつけていく、第一歩」として今回のプロジェクトを位置づけた。
■映画館で“ガチャ” 劇場ロゴをコレクション
「ミニシアター・カプセルトイ」は、全国各地のミニシアターのロゴをデザインしたアクリルキーホルダーをカプセルトイ（ガチャ）として販売する取り組み。8日から、ユーロスペース（東京・渋谷）、シネマテーク高崎（群馬・高崎）、名古屋シネマスコーレ（愛知・名古屋）の3館で試験設置を開始する。
初期ラインナップには、計11館のロゴが採用されており、今後は全国のミニシアターと連携し、ラインナップの拡大が予定されている。「劇場ロゴを集める」という“遊び”を通じて劇場同士のつながりや観客の回遊性も促し、メディアやSNSでの話題喚起も視野に入れる。ライト層に向けた新たな来館動機の創出にもつながる取り組みだ。
▼参加劇場（全11種）
1. ユーロスペース（東京・渋谷）
2. シネマテーク高崎（群馬・高崎）
3. 横浜シネマリン（横浜・長者町）
4. シネマスコーレ（名古屋・椿町）
5. 伏見ミリオン座／センチュリーシネマ
（名古屋・中区錦）
6. ナゴヤキネマ・ノイ（名古屋・今池）
7. 京都シネマ（京都・四条烏丸）
8. 第七藝術劇場（大阪・十三）
9. シネ・ヌーヴォ（大阪西区）
10. シネマ５（大分市）
11. 桜坂劇場（沖縄那覇市）
■映画館の“幕間”が文化支援の場に 企業CMをシネアドで展開
もう一つの施策が、「シネアドプロジェクト」。シネアドとは、映画館で本編上映前に流れる動画広告のこと。上記11館のミニシアターにて、フジデノロの企業CMを幕間に上映し、各劇場に出稿料を支払う仕組みだ。制作および広告代理業務はコギトワークスが担当し、8日より順次上映を始める（※一部劇場はスケジュールが異なる）。
上映されるCM「人に伝わらないアイディア -60s-」は、映画『風のマジム』（9月12日全国公開）で長編デビューを飾るCMクリエイター・芳賀薫が監督を務めた作品。撮影には『るろうに剣心』シリーズなどを手がけたカメラマン・石坂拓郎を迎え、フジデノロの「意外な結果を生む会社」という企業理念をショートドラマ形式で表現している。
今後は、【シネアドプロジェクト】への賛同企業をさらに増やし、安定的な支援モデルの確立を目指す。
