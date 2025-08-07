日経225先物：7日正午＝260円高、4万1070円
7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円高の4万1070円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万1114.68円に対しては44.68円安。出来高は2万623枚となっている。
TOPIX先物期近は2991.5ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41070 +260 20623
日経225mini 41075 +260 305477
TOPIX先物 2991.5 +22.5 28293
JPX日経400先物 26990 +215 1797
グロース指数先物 774 +9 1749
東証REIT指数先物 1887 +0.5 255
株探ニュース
