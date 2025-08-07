　7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円高の4万1070円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万1114.68円に対しては44.68円安。出来高は2万623枚となっている。

　TOPIX先物期近は2991.5ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41070　　　　　+260　　　 20623
日経225mini 　　　　　　 41075　　　　　+260　　　305477
TOPIX先物 　　　　　　　2991.5　　　　 +22.5　　　 28293
JPX日経400先物　　　　　 26990　　　　　+215　　　　1797
グロース指数先物　　　　　 774　　　　　　+9　　　　1749
東証REIT指数先物　　　　　1887　　　　　+0.5　　　　 255

