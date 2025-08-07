HANA、ネヴァーモア学園のブレザー姿お披露目 Netflix『ウェンズデー』シーズン2ジャパンスペシャルアンバサダー就任【コメント全文】
7人組ガールズグループ・HANAが、Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに就任。ウェンズデーの通うネヴァーモア学園のブレザーに身を包んだ特別ビジュアルが7日、公開された。
ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女・ウェンズデーが主人公のダークファンタジー＆ミステリー。ダークで個性的なキャラクターと、ティム・バートンが描く奇妙でユーモアあふれる世界観、巧みなストーリー展開で、シーズン1は日本を含め世界中で大ブームを巻き起こした。
シーズン2では、のけ者たちが集うネヴァーモア学園に戻ってきたウェンズデーを、新たな敵やトラブルが待ち受けており、家族、友人、そしてかつての因縁と向き合いながら、予測不能で奇妙な事件に再び巻き込まれていく。
HANAは、アーティスト・ちゃんみながプロデュースをしていることで大きな話題にもなった7人組ガールズグループ。これまでさまざまな理由で“No”を突きつけられてきた過去を持つHANAは、周囲となじむことよりも自分らしさを貫くウェンズデーの姿に重なる部分がある。特別ビジュアルでは、ネヴァーモア学園でウェンズデーら生徒が着用しているブレザーを着て凛とたたずむ姿もお披露目。ジャパンアンバサダーとして、今後シドニーで開催されるグローバルイベントへの参加も決定している。HANAが「ウェンズデー」シーズン2を華麗に盛り上げる。
また、11日より東京メトロ丸ノ内線新宿駅の巨大広告スペース「新宿メトロスーパープレミアムセットD面」に同作の配信を記念した巨大ウェンズデー＆ハンドが出現する。墓地に横たわるウェンズデーとハンドの姿が新宿の街に不気味な涼しさをもたらす。同広告は、17日まで掲出されている。
今作のパート1は独占配信中、パート2は9月3日より独占配信される。
【HANA・コメント】
このたび、『ウェンズデー』シーズン2ジャパンスペシャルアンバサダーに就任させていただくことになりました。このようなすばらしい機会をいただけたこと、HANAメンバー一同、心から光栄に思っています。『ウェンズデー』が持つ唯一無二の魅力をもっと皆さんに伝えられるように頑張ります！ぜひ一緒に楽しみましょう！
