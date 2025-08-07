7日の県内は大気の状態が非常に不安定となっています。土砂災害の危険性が高まっているとして佐渡市は一部の地域に避難指示を出しています。



前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で県内は7日朝にかけて各地で雨が降りました。



佐渡市では土砂災害警戒情報が発表されています。



羽茂では7日午前0時20分までの24時間に観測史上最大となる284.5ミリの降水を観測。平年は8月の1か月間に約140ミリの雨が降ることからその2倍の雨が1日で降ったことになります。





この雨の影響で羽茂地区の県道では土砂崩れが発生。木々が道路をふさぎ、通行止めとなっていました。佐渡市は3082世帯8804人に避難指示を出しています。〈避難した人〉「ぐっすりではないけど寝られたし、こんなもんだろうなという感じで、疲れたには疲れたけど」JRの在来線にも影響が出ていて、信越線の長岡駅・新潟駅間、越後線の柏崎駅・新潟駅間などで始発から運転の見合わせが続いています。いずれも運転の再開は正午ごろを見込んでいるということです。〈まちの人〉「これから大学に行こうと思っていて、そしたら止まっていたので。困っていますけどしょうがないかな」8日昼までの24時間の予想降水量は多い所で、下越と中越で80ミリなどとなっています。気象台は8日昼前にかけて土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。