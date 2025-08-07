広瀬すず主演映画『遠い山なみの光』の特別番組、YouTubeで「第1話」公開
俳優・広瀬すずが主演を務める映画『遠い山なみの光』（9月5日公開）に関連した特別番組『謎めぐる旅 〜映画『遠い山なみの光』を読み解く5つのヒント〜』の第1話が、8月7日正午よりYouTubeで公開された。
【動画】特別番組「第1話」が公開中 物語を深く読み解けるヒントが満載
この番組は、ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を原作にした同映画の奥深い世界観や“謎”を紐解く全5話構成の映像企画。キャスト・スタッフのインタビューやメイキング映像を通じて、物語の核に迫る内容となっている。
第1話では、戦後間もない長崎と1980年代のイギリスという、時代も国も異なる二つの舞台が交差する映画の背景を中心に、その世界観をひも解く貴重なインタビューや現場映像が収録されている。主演の広瀬をはじめ、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平、三浦友和といった実力派キャストが出演する。
なお、本番組のフルバージョンは動画配信サービス「U-NEXT」にて独占配信中。番組ナレーションは松下洸平、朗読パートは吉田羊が担当し、映画本編とは異なる新たな一面を見せる構成となっている。
映画公開を前に、物語の“深層”に迫るこの映像企画は、観る者の想像力を刺激する必見の内容となりそうだ。
