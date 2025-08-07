10月31日より全国ロードショーされる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』から、新キャラクター「おつきのコ」登場シーンの場面写真が公開された。

参考：『映画 すみっコぐらし』なぜ異例の大ヒット？ “ギャップ”あるストーリー展開とTwitterとの相性の良さ

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観が愛されている人気キャラクター“すみっコぐらし”。本シリーズは、「ここがおちつくんです」をキーワードに2012年に誕生した。2019年には、初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開され、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数は300万人を超えている。

すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに……。そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきた。「だいじょうぶ？」とすみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた「おうじ」だった。雲の上は今しんこくな水不足。王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまる。

しんこくな水不足を解決するため、すみっコの町にやってきた空の王国の「おうじ」。がんばりやのおうじを、幼いころからいつもそばで支えてきたのが、「おつきのコ」だ。公開された場面写真では、みにっコのように小さな体で宙に浮いている様子などが切り取られている。

また、ムビチケ第2弾が8月29日に発売されることが決定。特典として、おつきのコのラバーキーホルダーが付いてくる。

また、Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』が10月30日に発売されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）