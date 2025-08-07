NHK連続テレビ小説『あんぱん』第94話では、嵩（北村匠海）が「漫画家として生きる」という夢と、現実との狭間で揺れながらも、その一歩を踏み出す姿が描かれた。テーマは“覚悟”。それは嵩だけでなく、彼の選択を支えるのぶ（今田美桜）、夢に向かって力強く進んでいくたくや（大森元貴）、そして子どもを授かったメイコ（原菜乃華）と健太郎（高橋文哉）にも等しく向けられた言葉だった。

参考：『あんぱん』第95話、手嶌治虫役・眞栄田郷敦が本格登場 嵩（北村匠海）は退職を決意

物語は、嵩が会社を辞めて本格的に漫画に取り組みたいと、のぶに思いを打ち明ける場面から始まる。これまでも副業として漫画制作を続けていた彼だが、「思い切り描きたい」と語るその顔には、迷いと希望が混じっていた。それでも、のぶは「全力で応援するき」と即答。嵩が「負担はかけない」と気遣うほどに、のぶは自然体で彼の背中を押す。その姿は、これまで数々の困難を2人で乗り越えてきたからこその信頼と、愛情の表れだった。

そして、2人は「いつか広い家に引っ越したい」と夢を語り合う。目の前の現実は厳しいが、理想を思い描く時間があるだけで、日々はすこしずつ前を向ける。だが、画面が切り替わると、時は5年後。嵩はまだ三星百貨店に勤めたままだった。あの夜語り合った“夢の続き”は、いまだ手付かずのまま残されていた。

この頃になると、のぶの働く事務所に議員の漆原（加藤満）が訪ねてくる。話題にあがるのは、女性議員として活動を続けている薪鉄子（戸田恵子）の立場について。のぶたちが議会で女性の声を届けようと奔走する一方で、社会の風当たりは依然として強く、女性議員は不利な立場に追いやられていたという。

一方、嵩は本業よりも副業の収入が上回るほどに生活は安定しつつあった。しかし、それでも会社を辞める決断はなかなかつかない。どれだけ準備を整えても、安定を手放すには勇気が要るものだ。収入、保証、社会的立場……それらを失う不安が、最後の一歩を鈍らせていた。 そんな嵩の前に現れたのが、たくや（大森元貴）だった。かつてタクシー運転手をクビになりながらも、「音楽でたくさんの人を幸せにしたい」と笑うたくや。その言葉には、一度挫折を味わった人間だからこそのリアリティと、どこか無邪気な希望が同居していた。演じる大森元貴自身も、Mrs. GREEN APPLEのボーカルとして音楽の力を信じて活動してきた人物だけに、たくやのセリフや佇まいが、そのまま彼自身の思いとも重なるように響く。そんな彼を目の当たりにした嵩は、思わず「嫉妬した」と本音を漏らす。するとたくやは、「嫉妬したって言えるなんて、あなたは強い人です」と笑うように返す。その一言が、嵩にとって決定打となった。

その夜、嵩は再びのぶに向き合い、「漫画一本でやっていきたい」と意を決して伝える。のぶは変わらず、「全力で応援するき」と答える。のぶが気丈に振る舞っていることは、嵩にも伝わっている。それでも、自分の夢のためにのぶを巻き込むことを選んだ嵩の覚悟。そして、どこまでも相手に寄り添い、背中を押し続けるのぶの強さが、2人の会話の中に、夫婦の形と絆としてしっかりと映し出されていた。

さらに、後半では健太郎とメイコのその後が描かれる。メイコはすっかり母となり、子どもを連れて嵩とのぶの家を訪れる。かつて彼女が慕った草吉（阿部サダヲ）の話題を出すと、健太郎が「新橋で見かけたかもしれない」と応じる。この先にもう一度登場する可能性があると見ていいだろう。

そうこうしているうちに突然メイコが「生まれるかも」と言い出し、場面は一変。急ぎ病院へと向かった2人。のぶと嵩は見守ることしかできないが、しばらくして健太郎から「無事に生まれた」との連絡が届く。夢を追う決意を固めた嵩と、新しい命を迎えた健太郎とメイコ。異なるかたちではあれど、彼らはそれぞれに家族としての現在地を更新していた。

人生には、選び直せる瞬間がある。けれどその選択には、いつだって勇気が伴う。嵩の一歩を可能にしたのは、たくやの言葉であり、のぶの支えであり、これまでの経験すべてだったのだろう。『あんぱん』第94話は、夢と現実、過去と未来、弱さと強さのはざまで揺れながらも、それでも前を向く人々の姿を、温かく描いていた。（文＝川崎龍也）