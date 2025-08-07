ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のジャパンアンバサダーをHANAが務めることが発表された。

参考：『ウェンズデー』シーズン2、8月6日＆9月3日より配信へ ティザー予告＆場面写真も

「Netflixで歴代最も視聴された英語シリーズ」に君臨する世界的大ヒットシリーズである本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女・ウェンズデーを主人公に迎えたダークファンタジー＆ミステリー。

シーズン2では、ジェナ・オルテガ演じるウェンズデー・アダムスが、“のけ者”たちが集うネヴァーモア学園に再び戻ってくるが、そこには新たな敵やトラブルが彼女を待ち受ける。ウェンズデーは家族、友人、そしてかつての因縁と向き合いながら、予測不能で奇妙な事件に再び巻き込まれていく。彼女特有の鋭い機知と無表情な魅力を武器に、ウェンズデーは新たなモンスターの謎と隠された秘密にも挑むことに。

アーティストのちゃんみながプロデュースを手がけた7人組ガールズグループのHANAが、本作のシーズン2のジャパンアンバサダーに就任。ウェンズデーをはじめ、周囲から理解されにくく、疎外されていると感じながらも独自の価値観を持つ個性豊かな“のけ者たち”の姿が描かれている本作において、これまで様々な理由で“No”を突き付けられてきた過去を持つ彼女たちは、周囲と馴染むことよりも自分らしさを貫くウェンズデーの姿に重なる部分があったという。

あわせて公開された特別ビジュアルでは、ネヴァーモア学園でウェンズデーら生徒が着用しているブレザーを着て凛と佇む姿もお披露目。ジャパンアンバサダーとして、今後シドニーで開催されるグローバルイベントへの参加も決定している。

また、8月11日より東京メトロ丸ノ内線新宿駅にて、『ウェンズデー』シーズン2の配信を記念し、ウェンズデーとハンドをあしらった広告が掲出される。墓地に横たわるウェンズデーとハンドの姿が新宿の街に不気味な涼しさをもたらすデザインとなっている。東京メトロ丸ノ内線新宿駅の巨大広告スペース「新宿メトロスーパープレミアムセットD面」で掲出される広告は、8月11日から8月17日までの展開を予定している。

【HANA コメント】このたび、『ウェンズデー』シーズン2 ジャパンスペシャルアンバサダーに就任させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたこと、HANAメンバー一同、心から光栄に思っています。『ウェンズデー』が持つ唯一無二の魅力をもっと皆さんに伝えられるように頑張ります！ 是非一緒に楽しみましょう！（文＝リアルサウンド編集部）