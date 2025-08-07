iri、書き下ろしの新曲「CUBE」がABEMA恋リア番組『Girl or Lady Season2』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように」（iri）

iriの新曲「CUBE」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』の主題歌に決定した。

『Girl or Lady Season2』は、結婚願望をもつ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿に注目だ。

楽曲「CUBE」は、iriが今回の主題歌オファーを受けて書き下ろした。結婚に対する「憧れ」と「現実」の狭間で揺れ動きながら、“結婚とは何か？”を真摯に見つめ直す『Girl or Lady Season2』のテーマと深く重なり合い、番組の世界観をより一層際立たせている。

楽曲に関しては、iriの代表曲「Wonderland」でもおなじみのESME MORIとタッグを組んで制作された、ビターで都会的な真夏のアッパーチューンとなっている。本楽曲は8月20日から配信開始となる。そして配信に先駆けてApple Music/Spotifyでの「CUBE」プリアド/プリセーブ（事前登録）もスタートしている。

『Girl or Lady Season2』は、8月24日21時より放送開始予定だ。

番組情報

ABEMA『Girl or Lady Season2』

08/24（日）21:00～ #1

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CUBE」

『Girl or Lady Season2#1放送URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9EvEp4uoPwHMmR

iri OFFICIAL SITE

https://www.iriofficial.com/