県内は、発達した雨雲が流れ込んだ影響で、6日(水)夜～7日(木)朝にかけて下越や佐渡を中心に断続的に激しい雨が降りました。佐渡市では、約3000世帯に避難指示が出されています。村上市では、6日(水)夜から断続的に雨が降り続いていました。

また、佐渡市では倒木や土砂崩れの影響で市道や県道の一部が通行止めになっています。



気象台によりますと、降り始めから午前5時までの降水量は、佐渡市羽茂で379.5mm、関川村下関で193.5mmなどとなっています。佐渡市では、約3000世帯に避難指示が出されています。



8日(金)朝6時までの24時間に予想される降水量は、下越と佐渡で120mm、中越で100mm、上越で80mmです。

8日(金)にかけても大雨となるところがある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。