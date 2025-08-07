八ヶ岳産牛乳を使用した濃厚なクリーム使用！ローソン「でっかいシュー(信州八ヶ岳産牛乳のクリーム＆ホイップ)」

ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「でっかいシュー(信州八ヶ岳産牛乳のクリーム&ホイップ)」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：298円

販売店舗：関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)のローソン店舗(約4,600店：2025年6月末時点)

ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)のローソン店舗(約4,600店：2025年6月末時点)では、『からあげクン 月島もんじゃ海鮮味』のほか、群馬発祥のカップ焼きそば「ペヤング」とコラボした激辛の麺やおにぎり、信州八ヶ岳産牛乳を使用したシュークリームなど計8品が楽しめます☆

今回は、ローソン「でっかいシュー(信州八ヶ岳産牛乳のクリーム&ホイップ)」を紹介。

ローソン「でっかいシュー(信州八ヶ岳産牛乳のクリーム&ホイップ)」は豊かな自然に囲まれた八ヶ岳山麓で育った乳牛の新鮮な八ヶ岳産牛乳を使用した濃厚なクリーム、口当たりの軽いふんわりホイップをシュー生地に入れています。

食べ応えのあるシュークリームです。

