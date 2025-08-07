トランプ大統領がプーチン大統領との直接会談「可能性は極めて高い」　米メディアは「来週にも」と報じる　ウクライナ交えた「3者会談計画」報道も

アメリカのトランプ大統領は近く、ロシアのプーチン大統領と会談する可能性が高いと明らかにしました。

トランプ大統領：

（プーチン大統領と直接会談の）場所は未定だが可能性は極めて高い。きょうのプーチン大統領との会談は非常によかった。

トランプ大統領は6日、記者団に対し、同じ日にモスクワで行われたウィトコフ特使とプーチン氏の会談を評価したうえで、「今なお道のりは長いが、近いうちにプーチン氏との首脳会談が開かれる可能性は高い」と強調しました。

これに関連しニューヨーク・タイムズは6日、複数の関係者の話として、トランプ氏が早ければ来週にもプーチン氏と直接会談を行う考えで、会談後、ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた3者会談を計画していると伝えました。

ゼレンスキー氏も6日、ビデオ演説で「ロシアは以前よりも停戦に前向きのようだ。圧力の強化が効果を上げている」と述べました。

一方、アメリカのルビオ国務長官はFOXビジネスの番組で、「克服すべき障害は多く、今後、数日から数週間かけて解決していきたい」と述べ、首脳会談が来週開催されるかどうかについては明言を避けました。