

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、全国74館の劇場でMX4D、4DXが上映決定した。８月15日から８月21日の七日間限定先行上映を実施、８月30日から公開される。 アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス１巻〜23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作は ufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子（禰は「ネ＋爾」が正しい表記）を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年４月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。

2023年２月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、４月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年２月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、５月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。 そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が７月18日（金）より公開中。さらに、８月11日（月・祝）から８月15日（金）までの5日間に渡り、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』へと続く、『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』をフジテレビ系（関東ローカル）にて再放送することが決定している。■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』全国74館の劇場で MX4D、4DXが上映決定

本作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、全国74館の劇場でMX4D、4DXの上映実施が決定した。8月15日〜8月21日の七日間限定にて先行上映を実施し、8月30日より公開を迎える。＜MX4D・4DX 上映概要＞8月15日（金）〜8月21日の七日間限定先行上映8月30日（土）〜公開

また、8月30日（土）より、MX4D、４DX の鑑賞者に向けて、全国合計30万人に入場者特典として「4D ビジュアルオリジナルステッカー」の限定配布も決定した。