アメリカのトランプ大統領は6日、ロシアのプーチン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領と近く会談する可能性が「非常に高い」との見通しを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「（戦争の）道のりの終わり、終着点に近づいているという可能性が十分にある。ごく近いうちに会談が行われる可能性は高い」

トランプ大統領は6日、ロシアで行われたウィトコフ特使とプーチン大統領の会談は「非常に有意義だった」と述べ、近く、プーチン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領と会談する可能性が高いとの見通しを示しました。

ニューヨークタイムズは6日、早ければ来週にもプーチン大統領と直接会談する意向で、その会談後にゼレンスキー大統領も交えて会談する意向だと報じています。この計画についてトランプ大統領は6日にヨーロッパ各国の首脳との電話会談で伝えたということです。

ただ、ルビオ国務長官は6日、FOXビジネスの取材に対し、「来週に行われるかはわからない」と述べています。

また、ゼレンスキー大統領は6日、SNSに、ヨーロッパの首脳とともにトランプ大統領と電話会談し、平和への支持を再確認したと投稿しました。ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は演説で「ロシアは今や停戦に傾いている。 圧力は効果を上げている」と述べたということです。