富山県と石川県では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性が出ています。石川県金沢市から中継です。

こちらは金沢市の山間部深谷町です。

こちらでは住宅の裏手民家の裏山の土砂が家屋に押し寄せています。

この家の住民は避難していて無事だということです。

7日午前5時前、気象庁は加賀地方では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生していると発表しました。

金沢では平年の8月1か月分の雨量に迫る148ミリの雨がわずか3時間で降り観測史上最大を記録しました。

金沢市内では河川から水があふれ住宅に迫った場所もありました。

降り続く大雨により、土砂災害の危険が高まっているとして現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表されています。

避難指示が金沢市の10地区2万3380世帯と津幡町、珠洲市の一部の地域で出ています。

崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区に住む人は早めの避難を心がけてください。

富山県内でも未明から断続的に激しい雨が降っていて、県内に大雨洪水警報や土砂災害警戒情報が出ています。

高岡市を流れる小矢部川に河川氾濫危険情報が出されました。高岡市長江の観測所では氾濫危険水位に到達しました。

小矢部川では堤防決壊などによる氾濫の恐れがあります。

高岡市と小矢部市では1583世帯4383人を対象に避難指示がでています。