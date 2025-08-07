´À¤Ç¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ª¡ã40¡¦50Âå¡ä¤Î²Æ¥Ø¥¢¤Ï¡Ú¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¡Û¤¬ºÇ¶¯Àâ♡
¡Ö¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¡×¤Ï¡¢´À¤ÇÈ±¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²Æ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÆ°¤¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸·Áª¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ñー¥Þ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¥°¥Ã¤È¥é¥¯¤Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿´Ë¤á¤Î¥¦¥§ー¥Ö¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¼«Á³¤Ê¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@hanae.yamaguchi¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢È¾³é¤¤Î¾õÂÖ¤ÇN.¥àー¥¹¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±ー¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥é¥¯¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤ò¥×¥é¥¹
¤³¤Á¤é¤ÏÁ°²ó¤«¤±¤¿¥Ñー¥Þ¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡¢¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡£¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÎÃ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£@matsuo_makes¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤á¤Î¥Ñー¥Þ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´Ë¤¤¥Ñー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÄø¤è¤¤¥¦¥§ー¥Ö
¤è¤êÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¤Î¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£@hanae.yamaguchi¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñー¥Þ¤Ï¸µ¡¹¤Î¥¯¥»¤â³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Äø¤è¤¤¶¯¤µ¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥·¥çー¥È¥Ø¥¢
¥·¥çー¥È¤Î¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥«ー¥ë¤¬¤ä¤µ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼ª¤«¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¼ª¸µ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥çー¥ÈÆÃÍ¤Î¥·¥ãー¥×¤µ¤¬¤ä¤ï¤é¤®¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£
writer¡§Nakazono Sayuri