「1日1万歩」より少なくても心血管疾患や死亡リスクが減るとの研究結果、速く歩くと効果的との結果も
理想的な身体活動量の目標を達成するには、1日1万歩歩けばいいなどとよく言われますが、1万歩というと、時速4km(分速70m)、歩幅70cmで歩くと100分間に相当するものです。1日100分間歩くとなるとなかなか達成するのが難しい目標に聞こえますが、複数の研究から、もう少し短い時間でも心血管疾患や死亡リスクを下げる可能性があることが分かりました。
シドニー大学のディン・ディン氏らは、16万人以上の成人を対象とした31の研究を調査し、1日当たり1万歩も歩かない人にどのような影響が現れるのかを分析しました。
その結果、1日当たりの歩数が2000歩だった場合を基準とすると、歩数が1000歩増えるごとに健康上のリスクがおおむね減少し続け、多くの健康効果が7000歩で最大限に発揮されることが判明したとのこと。
例えば、1日当たりの歩数が2000歩の場合に比べ、7000歩だと全死亡リスクが47％、心臓病のリスクが25％、がんのリスクが6％、2型糖尿病のリスクが14％、認知症のリスクが38％、転倒のリスクが28％、うつ病のリスクが22％減少しました。こうした多くの効果は7000歩で最大限発揮されましたが、唯一の例外は心臓病のリスクで、7000歩を超えても改善が見られたそうです。
加えて、1日当たり4000歩しか歩かなかった場合でも、全死亡リスクは2000歩と比較して最大で36％減少することも判明しました。さらに、普段運動をしない人であれば、1日当たり2000歩でも健康上のメリットが得られることが示唆されました。
シドニー大学のソニア・チェン氏らが実施した別の調査では、高血圧の人も少ない歩数で恩恵を受けることが分かっています。チェン氏らによると、1日の歩数が2300歩だった場合を基準として、歩数が1000歩増えるごとに全死亡リスクが17％、心不全のリスクが22％、心臓発作のリスクが9％、脳卒中のリスクが24％低下し、この効果は1日1万歩に達するまで確認されたそうです。高血圧のない人でも、1日2300歩から1000歩増加するごとに、心血管疾患のリスクが20.2％、心不全のリスクが23.2％、心臓発作のリスクが17.9％、脳卒中のリスクが24.6％低下していたとのことです。
別の研究では、もっと少ない歩数でも、速く歩けば効果的かもしれないということが分かっています。
ヴァンダービルト大学のリリ・リュー氏らは、アメリカの12の州に住む7万9856人の成人の身体活動を分析し、歩く速度と距離、死亡した場合は最終的な死亡原因について調査しました。
その結果、毎日少なくとも15分間、単なる移動ではなく「早歩き(階段の昇降を含む)」をした人は、早歩きをしなかった人に比べて全死亡リスクが低下し、特に心血管疾患で死亡するリスクが著しく低くなる可能性があることが分かったそうです。
リュー氏らによると、1日15分程度の早歩きで全死亡リスクが約20％減少する可能性がある一方で、長すぎる歩行はさほど効果がないとのこと。移動や犬の散歩、軽い移動など、早歩きではない歩行を1日3時間以上実施した人は、全死亡リスクの低下率はわずか4％に過ぎませんでした。
リュー氏らは、「明確に早歩きをすることで心臓の効率を高め、全体的な心血管の健康状態の改善につながるほか、早歩きをすると体重と体組成をコントロールし、肥満や高血圧、脂質異常症など関連する他のリスクを軽減するのに役立つ」と伝えました。