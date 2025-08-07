松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、8月12日午後3時から「カルビホルモン丼」を発売します。

同商品は、カルビ肉・ホルモン・ニンニクの芽に「濃厚コク旨（うま）もつダレ」を絡め、ご飯の上に“集結”させた新メニュー。鉄板でジューシーに焼き上げたカルビ肉と、ぷりっとかみ応えのあるホルモン、シャキシャキ食感のニンニクの芽にタレが絡む“スタミナ飯”となっています。

同社は「ご飯はもちろん、ビールとの相性も抜群な『カルビホルモン丼』、この機会にぜひご賞味ください」とコメントしています。

価格は、「カルビホルモン丼」が980円（以下税込み）、「カルビホルモン丼ビールセット」が通常1470円のところ、「夏のビールフェア」で1380円。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「カルビホルモン丼」のモバイルクーポンが1週間限定で登場。8月19日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。