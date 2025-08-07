パケ買い不可避！！！【ミスド】手土産にしたい可愛さ♡「新作ドーナツ」

ディズニーデザインのドーナツが【ミスタードーナツ】で販売中！ 今回は、ミニーマウスをモチーフにした可愛すぎるドーナツをピックアップ！ 売り切れ前に、ぜひお店でチェックしてみて。

ビジュ100点！？「ふわふわシューストロベリーリング＜ミニーマウス＞」

「ふわふわシューストロベリーリング」は、丸い耳やちょこんとのせられたリボン型チョコレート、パッケージの水玉デザインもミニーちゃんのイメージそのもの。耳の部分は「ポン・デ・ストロベリーボール」になっています。耳はパクっと1口でつまめるのも魅力的。

軽めの食感！

ドーナツの断面はこのようになっています。シュードーナツ生地なので、軽くパクパクっと食べられそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、コーティングされたストロベリーチョコが「シュー生地に合っている」とのこと。下の赤いトッピングは、ジャリジャリとしたりんごシュガー。食べる場所によって違った味わいが楽しめます。

パケ買い必至！「ポン・デ・スマイルストロベリー＜ミニーマウス＞」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「眺めてるだけでインパ気分」と語る「ポン・デ・スマイルストロベリー」は、ピンクのパッケージにくしゃっと笑うちょっぴりレトロなミニーちゃんのイラストがポイント。大きなリボンやちょこんと飛び出すハートなど、とにかく可愛すぎるデザイン。どんなドーナツかチェックする前に、ついついパケ買いしてしまいそうです。

ミッキーデザインと並べたい！

「ポン・デ・リング」にストロベリーチョコとカラフルなシュガーをトッピングしたキュートな1品。パステル系の色あいで、黄色いハートのシュガーがアクセントになっています。レポーターHaruさんによると「ポン・デ・スマイルチョコレート＜ミッキーマウス＞」と並べると「ミッキーとミニーがおしゃべりしているかのようなデザイン」になるのだそう。

【ミスタードーナツ】のディズニーデザインドーナツは、8月下旬までの期間限定商品。気になる人は早めのチェックがおすすめです！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A