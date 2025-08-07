ºå¿À¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¡¢24ºÐº¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖW¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤â¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡×°µ´¬¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¡11»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¡¶Ã°Û¤Î0.81¡ÖËÜÅö¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
µÚÀî¤Ï¤³¤ì¤Ç11»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï8·î6Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë3¡Ý2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£
¡¡Å´ÊÉ¤Îµß±ç¿Ø¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¢ÌøÍµÌé¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤ëÃæ¡¢1¡Ý2¤Î7²ó¤«¤é¤Ïº¸ÏÓ¤Î¶ÍÉßÂöÇÏ¤¬ÅÐÈÄ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤òµß¤¦¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎµÕÅ¾28¹æ3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ºòÇ¯70»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹º¸ÏÓ¤¬¤ï¤º¤«9µå¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤È8²ó¤Ë¤Ï¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¸×¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡8²ó¤«¤é¤Ï¹äÏÓ¡¢ÅòÀõµþ¸Ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¶¯ÂÇ¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£ÅòÀõ¤Ï¤³¤ì¤Ç10»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë9²ó¤ÏÁ°Ìë¤âÅÐÈÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡¢µÚÀî²íµ®¤¬ÅÐÈÄ¡£°ì»à¤«¤éÊá¼ê¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¤òÊâ¤«¤»¡¢Æó»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤âÂåÂÇ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤ò144¥¥íÄ¾µå¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢0¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±äÄ¹10²ó¤ËÂÇÀþ¤¬°ì»àËþÎÝ¤«¤éÂç»³ÍªÊå¤Ø¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£3¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿10²óÎ¢¤Ï¤³¤Á¤é¤â¹äÏÓ¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Äù¤á¤Æ¡¢º£µ¨5¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¤³¤ì¤Ç36»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢»Ø´ø´±¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬06Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ë¤¢¤È2¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë²øÏÓ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å´ÊÉ¤ò¸Ø¤ëµß±ç¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¸÷¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¢µÚÀî¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åêµå»þ¤ËÂÇ¼Ô¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹äÂ®µå¡¢ÊõÅá¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÀ©µå¤âºã¤¨¡¢ÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤²¹þ¤à¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¤â°ìµéÉÊ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç46»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢5¾¡3ÇÔ¡¢27¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1¥»¡¼¥Ö¡¢Ã¥»°¿¶Î¨9.27¡¢ËÉ¸æÎ¨0.81¤È´°¤Ú¤¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤âµÚÀî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤âÌ³¤á¤¿¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÚÀî¤ÎÂ¸ºß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¤è¤è¡¢À¨¤¤¤ï¡×¡ÖW¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤â¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤Î±¢¤ÎMVP¤Î1¿Í¡×¡ÖÀäÂÐÅª¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¼é¸î¿À¡¢´äºêÍ¥¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÃå¡¹¤ÈÉüµ¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢»Ø´ø´±¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¸ü¤ß¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÁý¤¹¤Î¤«¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÚâøÂöËá¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï