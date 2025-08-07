シンガー・ソングライターiri（イリ）の新曲「CUBE」が「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー「Girl or Lady Season2」の主題歌に決定したことが7日、発表された。

同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。

iriが今回の主題歌オファーを受け書き下ろした楽曲「CUBE」は、自身の代表曲「Wonderland」でもおなじみのESME MORIとタッグを組んで制作。ビターで都会的な真夏のアッパーチューンとなっている。楽曲は20日から配信開始。

iriは同曲について「年齢とともに、人を好きになることや心が波打つことを恐れたり、そんな自分に自信が持てなくなることがあると思います。そんなふとした瞬間に、CUBEが転がり出して、塞いで角張っていたものが少しずつ形を変えていつかまた誰かとフィットしていく。溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように」とコメントを寄せた。