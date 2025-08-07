X（旧Twitter）で話題になっているのは、店員さんに"可愛い"と言われると一瞬で表情を変える柴犬さんのお姿。驚きのビフォーアフターをとらえたその光景は記事執筆時点で328万回を超えて表示されており、9.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

不機嫌だった犬→店員さんに"可愛い"と言われた結果…

Xアカウント『@musashi241005』に投稿されたのは、ホームセンターでお買い物中の柴犬「むさし」くんのお姿。

カートに乗せられたむさしくんは、あまり乗り気ではなかったのか、ちょっぴり不服そうな表情を浮かべていたのだといいます。

驚きの『ビフォーアフター』に9万いいね

しかし、そこに通りかかった店員さんに『かわいいねえ』と言われた瞬間、パアァッと笑顔を浮かべて、先程までとはまるで別犬のような表情を見せてくれたのだとか。

褒め言葉を聞き逃すまいと三角のお耳をピンと立てて、口角を上げてピンクの舌を見せていたというむさしくん。

まさに花が咲いたかのように、明るく朗らかな笑顔を浮かべるむさしくんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「左の不満そうな顔も、右の満面の笑みもかわいい…」「両方かわいい」「可愛いって言ってもらうと分かってるんですよね」「お世辞でも社交辞令でもないよ！」などのコメントが寄せられています。

感情豊かな男の子の成長に感動

2024年10月5日生まれのむさしくんは、とっても感情豊かな男の子。動物病院へ行く前は全力でリラックスしていても、帰宅時には完全に塞ぎ込んでしまったり、きちんと拒否柴を学び実行したり…日々成長されていくお姿は、あまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと成長するむさしくんのお姿は、日々柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

