山形県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、今夜遅くにかけて大雨による土砂災害などに警戒してください。

【写真を見る】山形県内 今夜遅くにかけて大雨による土砂災害などに警戒 交通機関にも影響

低気圧や前線の影響で県内ではきょう明け方にかけ大雨となった所がありました。

長井市、小国町、飯豊町に出されていた大雨警報はさきほど解除されましたが、引き続き注意が必要です。

降り始めからけさ５時までの降水量は、小国１９２．０ミリ、酒田市大沢１０９．５ミリ、飯豊町中津川１０１．５ミリなどとなっています。

県によりますと、これまでに人的、物的被害は確認されていないということです。

また、あす朝までに予想される２４時間降水量は、多い所で１５０ミリと予想されています。

県内では、今夜遅くにかけて大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

また交通機関にも影響が出ています。

羽越線の特急いなほは全区間で終日運休するほか、羽越本線は新潟県村上～鶴岡間で終日運転見合わせ、鶴岡～酒田間で始発から午後５時ごろまで上下線で運転を見合わせるということです。