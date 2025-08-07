BIGHIT MUSICが、新しいボーイグループの公式SNSチャンネルを開設し、グループ名がCORTIS（読み：コルティス）だと本日8月7日0時に発表した。

CORTISというグループ名は、“COLOR OUTSIDE THE LINES”（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOの5人のメンバーは、グループ名の通り異なる考えや新しい視点で創作物を世に送り出す予定だ。

グループ名は、本日7日0時にTikTokにて公開された『ロゴサウンド』映像で初めて明かされた。同映像は、MARTINが実際に使用する作曲プログラムを活用して制作し、画面にグループ名が現れると、未知の世界が広がるような神秘的なサウンドが流れる。音楽、振付、映像を共同クリエイトする“ヤングクリエイタークルー”らしく、自ら制作したコンテンツを通じて初めての挨拶をした形となった。

また、『ロゴサウンド』と共に掲載された映像を通じて、メンバーたちの姿が初めて公開された。各種音響機器やキーボードなどが並ぶ作業空間で、メンバー同士が撮影し合いながら楽しそうに制作に没頭している様子が映し出されている。これは実際の作業室の雰囲気を捉えた映像で、飾らないCORTISを垣間見ることができる。なお、背景となった作業室は、自ら装飾したものだという。

BIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューする新人グループ CORTISの正式デビュー日は8月18日。全員10代で構成された“ヤングクリエイタークルー”である彼らは、自分たちのストーリーを基に、作詞、作曲、振付、ビデオグラフィなど様々な分野でクリエイティブの能力を発揮する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）