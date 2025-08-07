¸¶ÇúÅê²¼80Ç¯¡Ö¶µ²Ê½ñ¤«¤é³Ø¤Ö¤Î¤È°ã¤¦¡×ÈïÇú¤Îµ²±¤òÀ¤³¦¤Ë¡Ä ÈïÇú¼Ô¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡×¡Únews23¡Û
¹Åç¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¡£Ê¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤ä¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¸¶Çú¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸¶Çú¤Îµ²±¤òÀ¤³¦¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀïÁè¤Ï¤¹¤°µ¯¤³¤ë¡×¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¡¡ÈïÇú¼Ô¤ÎÁÊ¤¨
¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¡¡ÈïÇú¤Îµ²±¤òÀ¤³¦¤Ë
¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¸áÁ°8»þ15Ê¬¡¢ÌÛÅø¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¡Ø³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¼Â¸½¤È¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ´Û¤ÎÇ¯´ÖÆþ´Û¼Ô¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢½é¤á¤Æ200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3³ä°Ê¾å¤Ï³°¹ñ¤«¤é¤ÎÆþ´Û¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÈï¤Ð¤¯¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡×
¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î120¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÂç»È¤é¤¬»²Îó¤·¡¢¸¶Çú¤òÍî¤È¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç»È¡¢ÀïÆ®¤¬Â³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ê¤É¤ÎÂç»È¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯¡£À¤³¦¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ªÊ¶Áè¤¬Â³¤¡¢6·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢ÀµÅö²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ï¤¤¤Ä¤âºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÀïÁè¤Ï¤¹¤°µ¯¤³¤ë¡×
¹Åç¤ÎÀ¼¤Ï¤É¤ì¤À¤±À¤³¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö¸¶Çú¤¬ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡×È¯¸À¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¿Í
¡Ö°ìÍý¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¶ì¤·¤ß¤äÇË²õ¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ê16¡Ë
¡Ö¡ÈÀïÁè¤Î½ª¤ï¤ê¡É¼¨¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ä¡¢¿¼¹ï¤ÊÍ¾ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÍè»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ê¤³¤³¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ë¶µ²Ê½ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼°Åµ¤Ë»²Îó¤·¤¿Âç»È¤Ë¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê³ËÊÝÍ¡Ë¡¡¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥àÃóÆüÂç»È
¡Ö±Ñ¹ñ¤Ï³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²ÌÅª¤Ê·³È÷´ÉÍý¡¢·³½Ì¡¢µÚ¤ÓÉÔ³È»¶Á¼ÃÖ¤Î°Ý»ý¤È¶¯²½¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºòº£¡¢À¤³¦¤Ç³Ë¤Î¶¼°Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¡¥·¥¢¥àÃóÆüÂç»È
¡Ö¥¬¥¶¤Î¸½¾õ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÄË¤ß¡¢¶¯¤¤¶¦´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈïÇú¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÌ»Ò¤µ¤ó¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï6ºÐ¤Î¤È¤¤ËÇú¿´ÃÏ¤«¤é2.3¥¥í¤Î¾ì½ê¤ÇÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ï90¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÃæÌ»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë
¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ø¸¶Çú¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤éÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Í¡ÄÀïÁè¤Ã¤Æ¤¹¤°µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Àä¤¨¤º¡Ø³ËÊ¼´ï¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤é¡Ù¡ØÀïÁè¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈá»´¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¡Ù¤òÏÃ¤·Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
À¤³¦¤Ç¹â¤Þ¤ë³ËÊ¼´ï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¶¼°Ò
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Éü½²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤â¤·³ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤ä¶¼°Ò¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³ËÊ¼´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Àè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯½Å¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó
Forbes JAPAN¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¼õ¾Þ
¼ñÌ£¤Ï¾èÇÏ¡¦±à·Ý¡¦Î¹¹Ô