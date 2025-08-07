¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤ä¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¢¥Ë¥¿ È¿µÕ¤Î½÷¿À¡ÙÌ¤¸ø³«¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª±ÇÁü´Þ¤àÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡Âè76²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥¿¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥¢¥Ë¥¿¡¡È¿µÕ¤Î½÷¿À¡Ù¤è¤ê¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª±ÇÁü¤ò´Þ¤àÍ½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥¿¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡Ø¥¢¥Ë¥¿ È¿µÕ¤Î½÷¿À¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¶¦ºî¼Ô¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ð¿¼¤¤Êì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥¿¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ê1944¡Á2017¡Ë¡£1960¡Á70Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÉ÷Â¯¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Èà½÷¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤¤¤ÞÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¤Î²ó¸ÜÏ¿¡ÊÀ¼¡§¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â©»Ò¥Þ¡¼¥í¥ó¡¢Ì¼¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤Ç¤¢¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê²ÈÂ²¤Îµ²±¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯1·î30Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¥¢¥Ë¥¿¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Õ¥ë¡¢Èà½÷¤ò·É°¦¤¹¤ë¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤é¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤È¿¼¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥¿¤ÎÆÈÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö»ä¤ÏËâ½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¿¬·Ú¡¢¿Í»¦¤·¤È¤â¡£±é¤¸¤¿¿Í¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÈô¹Ôµ¡¤Î¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ø¡£¥¢¥Ë¥¿¤È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï1965Ç¯¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÈÊÂ¤Ö¥¢¥Ë¥¿¡¢¤½¤Î2¿Í¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤ËºÂ¤ë¥¡¼¥¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê3¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¼Ì¿¿¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¥¹¤È¥¢¥Ë¥¿¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥¹¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬Ä¹´ü´ÖÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÌ¾ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±ÇÁü¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£¥¡¼¥¹¤È¥¢¥Ë¥¿¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¥¡¼¥¹¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥¡¼¥¹¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥¿¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥ß¥å¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥Ë¡¼¤È¥¯¥é¥¤¥É¡£²ÙÊª¤È»Ò¤É¤â¤ò¤«¤«¤¨¡¢·Ù»¡¤ÎÈø¹Ô¤«¤éÆ¨¤ìÂ³¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥¿¤ÎÆÈÇò¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊì¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ëÂ©»Ò¥Þ¡¼¥í¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¯¡£¥¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¾ð¤ò¡Ö¿¿¤Ã°Å°Ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¥Ë¥¿¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤ò·É°¦¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½÷À¤ÎÍýÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ë¥¿¤Î±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¡¼¥¹¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤Ê¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢Á°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢Ì¼¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤è¤êÃÀ¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·é¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¥Ë¥¿¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¡£Èà½÷¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ë¥¿¤Î»Ñ¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥â¥¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤â´Þ¤á¡¢Èà½÷¤Î¼«Í³¤µ¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ë¥¿ È¿µÕ¤Î½÷¿À¡Ù¤Ï¡¢10·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
