¡ÚMLB¡ÛÌ¯¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¡Ä¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÆ±Æü¥¢ー¥Á¤Ï¡Öº£µ¨8²óÌÜ¡×¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå6Ç¯´Ö¤Î¡È¥È¥é¥¦¥¿¥ËÃÆ¡É¤Ï·×30²ó
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨39¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¡¢6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨27¹æ¥½¥í¤òµÏ¿¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
³«Ëë¤«¤é¥¢ー¥Á¤òÎÌ»º¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Ï¡¢³èÌö¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£Æ±ÆüËÜÎÝÂÇ¤Ïº£µ¨8²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïº£µ¨9²ó
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î3²óÎ¢¤Ëº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î39¹æ¥¢ー¥Á¤òµÏ¿¡£°ì»þµÕÅ¾¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à°ìÂÇ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÄÌ»»1000ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë27¹æËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢º£µ¨109»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤Ë¥Ê¡¦¥êー¥°4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨Î¾¼Ô¤¬Æ±Æü¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤¬1²óÌÜ¡£4·î¤«¤é6·î¤Þ¤ÇËè·î2²ó¤º¤ÄµÏ¿¤·¡¢7·î¤Ï1²ó¡¢8·î¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤ÇÇ¯´Ö8²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤È¤Î¡Ö¥È¥é¥¦¥¿¥ËÃÆ¡×¤ò6Ç¯´Ö¤Ç·×30²óµÏ¿¡£ÂçÃ«¤ÈÎëÌÚ¤Î¡È¥¢ー¥Á¥·¥ó¥¯¥í¡É¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¥á¥¸¥ãー4Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡¢ÎëÌÚ¤ÎÂÇ·â¸þ¾å¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤È¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤ÎÆ±ÆüËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë9²ó¤ò¥Þー¥¯¡£¼¡¤Î¥¢ー¥Á¶¥±é¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£