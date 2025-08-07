元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が、6日深夜放送の読売テレビ「浜ちゃんが！」に出演。未体験の食べ物に困惑する場面があった。

この日は「芸能人お取り寄せグルメ編」と題したプレゼン企画の後半戦。吉本新喜劇の島田珠代、俳優の小松利昌、元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコが、「ダウンタウン」浜田雅功、「NON STYLE」井上裕介、EXILEのSHOKICHIに向けて、とっておきのお取り寄せグルメを紹介した。

トップバッターのハシヤスメは、フォアグラとトリュフを使ったロッシーニ風ハンバーグを推薦。商品が登場すると「悪魔的なやつ！」「これはなかなかやな」などの声が上がったが、試食しながら浜田は「これ湯煎するだけでしょ？」と感心し「丸山さんどうですか？」と質問した。

そのため丸山が「なんかこの、食べるじゃないですか。食べて肉がそのままギュってほっぺたになったぐらい、味が…あの、おいしいです」と独特のフレーズで表現すると、浜田は即座に「分かる〜」と棒読み口調で"共感"。これに井上は「ウソ!?凄い、よく理解出来た」とビックリ。小松も「順応性高っ」と驚いた。

そして全員のプレゼンが終了し、総合得点で小松が優勝、ハシヤスメは2位、井上が3位という結果に。得点の一覧が公表されると、ハシヤスメが紹介したハンバーグに対し他の出演者が最高点の7点を付ける中、丸山のみ5点と低評価を付けていたことが判明。「丸山さんが5点入れてる！」と指摘されると、井上は「丸山さんは俺らにちっちゃい声で、"フォアグラって一体何ですか？"って聞いてました」と試食中の裏話を暴露した。

さらに「ちょっとしか食べてなかった」とツッコまれると、丸山は「食べたことないものが出て来て、だからもう1回食べたら（点数が）高いかもだけど」と釈明しつつ、「初めてだったから難しかった」と困惑していた。