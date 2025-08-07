¤¨¤Ã¡¢¤¤¤¤¤Î¡©¡ÄÇ¯¶â·î13Ëü±ß¤Î68ºÐ½÷À¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÖÇöÎÐ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ËÂç´î¤Ó¡£¡ÈÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¡É¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÆÃÊÌ¤ÊµëÉÕ¶â¡×¤ÎÀµÂÎ¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
Äã½êÆÀ¤ÎÇ¯¶â¼õµë¼Ô¸þ¤±¤ÎÊ¡»ãÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¡£½êÆÀÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤Ï¼õµëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£69ºÐA¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¸Þ½½ÍòµÁÅµCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¡×¤È¡ÖµëÍ¿¡×¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö·î¤ËÌó25Ëü±ß¡×¤ÇÊë¤é¤¹½÷À
¸½ºß69ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ËÉ×¡¦B¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¸Í·ú¤Æ¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÌó80Ëü±ß¡¢A¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡ÜÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤òÌó76Ëü±ß¼õµëÃæ¡£¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÇ¯156Ëü±ß¡¢·î13Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤ÏÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö150Ëü±ß¡Ê·î12Ëü5,000±ß¡Ë¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£B¤µ¤óË´¤¤¢¤È¡¢¤³¤ÎÆ¯¤¯»þ´Ö¤¬A¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢66ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·îÌó25Ëü±ß¤À¤Ã¤¿À¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÎÌó13Ëü±ß¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤¹¤ë¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÖÇöÎÐ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
B¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤·¤Æ3Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿2024Ç¯9·î¡¢68ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¡ÖÇöÎÐ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶âµ¡¹½¤ÎÉõÅû¤Ï°ã¤¦¿§¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é³«Éõ¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÉõÅû¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¡¢¤½¤Î¼õµë¤Î¤¿¤á¤ÎÀÁµá½ñ¡Ê¥Ï¥¬¥¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡×
¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤ÏÍâ10·îÊ¬¤«¤é¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤«¤éµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç»ä¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤ËÂÐ¾Ý³°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÏÆÍÁ³¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶â¤Ë¡È±þ±ç¡É¤ò¥×¥é¥¹¡Ä¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¢¨¡×¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÇÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µëÉÕ¶â¤Ç¡¢²¼µ¤Î2¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢10·îÊ¬¤«¤éÍâÇ¯9·îÊ¬¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊäÂÅªÏ·ÎðÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤â´Þ¤à¡£
¡Á°Ç¯¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¤Î¹ç·×¤¬¡Ö½êÆÀ´ð½à³Û¡×°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
2024Ç¯10·îÊ¬¡Á2025Ç¯9·îÊ¬¤Î»Ùµë¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯2023Ç¯¤Î½êÆÀ´ð½à³Û¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î½êÆÀ´ð½à³Û¤ÏÌó88.9Ëü±ß¡Ê¢¨1956Ç¯4·î2Æü°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎËþ³ÛÁêÅö¡Ü10Ëü±ß¡×¤Î³Û¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯½êÆÀÍ×·ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ùµë¤Î²ÄÈÝ¤¬È½Äê¤µ¤ì¡¢1Ç¯´Ö¡Ê10·îÊ¬¡ÁÍâÇ¯9·îÊ¬¡Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇöÎÐ¿§¤ÎÉõÅû¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤Ë°ìÄê¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹ç·×¼ýÆþ¤â¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·µ¬¤ËµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Í×·ï¤ÎÌó88.9Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ëA¤µ¤ó
»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µëÉÕ¶â¤Î½êÆÀÍ×·ï¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¤Î¹ç·×¤¬Ìó88.9Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£A¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢156Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤Ï¤³¤Î»Ùµë³Û¤ÎÍ×·ï¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
A¤µ¤ó¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·ÎðÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡Ö½êÆÀÍ×·ï¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¤³¤ÎÅÀ¡¢Ï·ÎðÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÍ×·ï¤ÎÈ½Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤â¤ÈÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È76Ëü±ß¡£Ìó88.9Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢Á°½Ò¡¤Î½êÆÀ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢µëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎA¤µ¤ó¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¢¤Î¡Ö»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í×·ï¤âËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í×·ï¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨·î¿ôÀé±ß¤Ç¤â²È·×¤Ï½õ¤«¤ë
A¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î³Û¤ÏÇ¯´Ö5Ëü±ßÄøÅÙ¡£·îÌó4,000±ß¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µëÉÕ¶â¤Ï²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤°¤ËµëÉÕ¶â¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Æ¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤â°ú¤Â³¤Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯9·îÊ¬¤â°ú¤Â³¤µëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙÀÁµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬½êÆÀÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿·¤¿¤ËµëÉÕ¶â¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÁµá½ñ¤Ç¤ÎÀÁµá¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀÁµá¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎµëÉÕ¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏËº¤ì¤º¤ËÁá¤á¤ÎÀÁµá¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸Þ½½Íò µÁÅµ
CFP
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò