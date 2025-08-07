お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるか（45）と近藤春菜（42）がパーソナリティーを務める6日放送のinterfm「ハリセンボンのかっぽじ気分」（水曜後11・00）に出演。一般人との驚きのやり取りを明かした。

ロケ中の通りすがりの人の言動についてトークする中で、近藤が「歯のこととか言われる？“出てますね”とか“出てないんだ”とか。でも1回あったよね、歯についての変わったお願い」と振ると、箕輪は「前歯を白くした後に“白いですね、触らせてもらってもいいですか”って」と驚きのやり取りを明かした。

さらに近藤は「私その人に聞きたいんだけどさ、人の口の中にある歯を触りたいの？って。絶対嫌なんだけど。どんなに好きな人でも人の歯を触るってなかなかじゃない？で、私がビックリしたのはさ、はるかは触らせたのよ。私だったら"冗談でしょ、ダメです"って言うのに」と明かし、箕輪は「そこまで言われたことないから。面白いなって思ってね。歯科関係の人だったのかな」としみじみと振り返った。

さらに箕輪は新しくした歯の素材について「すごい丈夫で、スペースシャトルの外壁と同じ素材なんだよね」と明かし、近藤は「そりゃ触りたいか」と微妙に納得していた。