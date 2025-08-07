【2025年夏ドラマ】演技が光っていると思う男性俳優ランキング！ 2位「ラウール」と僅差の1位は？
感情の揺れや葛藤をリアルに伝え、役としての説得力を感じさせる俳優が出演していると、思わず引き込まれるもの。夏ドラマで演技が光る男性俳優といえば誰を思い浮かべますか？
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマで演技が光っていると思う男性俳優」ランキングを紹介します！
カヲルは人懐っこい性格でホストとして人気を集める一方、複雑な家庭環境により、読み書きなどの勉強が苦手という役どころ。ラウールさんはホストの接客や、カヲルの内に秘めた孤独をリアルに表現し、高い演技力を見せています。
回答者からは「ホストの役が合いすぎて輝いている」（20代女性／愛知県）、「モデルしかできないのかなーと思っていましたが、ホストの役ですがピッタリのはまり役ですね」（50代男性／新潟県）、「多面的なキャラクターを上手に表現している思います」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
今回阿部さんはレジェンド弁護士役のため、難しい法律用語も含めセリフが大量。しかしセリフ量をものともせず、表情や目線などにも気を配ったきめ細やかな演技で、視聴者をドラマの世界観に引き込んでいます。
回答コメントでは「さすがだなと感じるから」（30代女性／埼玉県）、「やっぱりこの人はお芝居が上手」（60代女性／大阪府）、「今後の展開（コメディなのかシリアスなのか？）が楽しみになる演技が上手いので」（50代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
