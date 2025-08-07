TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñ¡¦¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç6Æü¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤Ä¤ê¶¶¤¬·¹¤­¡¢¶¶¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬Íî²¼¤·¡¢5¿Í¤¬»àË´¡¢24¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥¤¥ê¡¦¥«¥¶¥Õ¼«¼£½£¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢¤Ä¤ê¶¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÆÍÁ³¡¢ÃÇÎö¤·¤Æ¶¶¤¬·¹¤­¡¢¶¶¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é29¿Í¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢5¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢22¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤òÊÄº¿¤·¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£