【WWE】SMACK DOWN（8月1日・日本時間2日／ニュージャージー・ニューアーク）

【映像】日本人美女、敵の後頭部を“ぐしゃり”強烈踏みつけ

世界的人気を誇る日本人女子レスラーが荒々しい技を見舞った。 後頭部を踏みつけて顔面をリングに直撃させる容赦ない攻撃に視聴者も騒然のコメントを残している。

注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。ジュリアは昨年9月にWWEの第3勢力「NXT」への加入が発表。今年1月にはNXT女子王座を獲得した。さらに、5月17日には「SMACK DOWN」に昇格することが発表されると、さらに日本時間6月28日に開催された「SMACK DOWN」ではWWE女子US王座戦でゼリーナ・ベガに勝利しWWE女子US王座を戴冠している。

そんなジュリアが日本時間8月3日に行われた「SMACK DOWN」でゼリーナと再戦。王者側としてWWE女子US王座戦に臨んだ。

試合中盤、ジュリアがゼリーナへ強烈な技を見舞う。リングにうつ伏せになったゼリーナの両腕を掴むと、上体反らしのように引っ張りあげて後頭部を勢いよく踏みつける。抵抗できない状態のゼリーナは顔面がリングにモロに直撃して悶絶していた。

容赦ない一撃にファンからは「めっちゃ痛そう」「容赦なさすぎる」「こんな荒々しいジュリアはアメリカで初めて見たかも」「脳震盪もありえるから怖いな」といったコメントが集まった。

なお、ハイレベルな大技の応酬となったこの試合はジュリアが死闘を制し、見事に王座を防衛している。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）