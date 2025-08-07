視聴率が伸びない

夏ドラマの中でも前評判が高かったのがテレビ朝日「しあわせな結婚」（木曜午後9時）。その視聴率が伸び悩んでいる。主演は当代屈指の人気を誇る阿部サダヲ（55）で、相手役は誰もが実力を認める松たか子（48）。脚本は大家の大石静氏が書いている。なぜ、視聴率が上昇しないのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】父の腕を組んで…久方ぶりの共演となった「松たか子」「松本白鸚」親子

阿部は演劇人ながら日本アカデミー賞の優秀主演男優賞を3度も獲っている。松もキネマ旬報ベスト・テン主演女優賞など主要映画賞をほぼ全て得ている。「しあわせな結婚」は日本を代表する名優の共演作と言っていい。このドラマでの2人の演技も文句の言いようがない。

松たか子と阿部サダヲ

ところが、現時点ではなぜか視聴率が下降の一途を辿っている。7月17日放送の第1回は個人視聴率が4.5％（世帯8.5％）だったが、同24日の第2回は個人3.6％（世帯6.6％）、同31日の第3回は同3.2％（世帯6.1％）である。

夏ドラマの視聴率は全体的に低調であるものの、このドラマは大作なので、伸び悩みは気になる。おそらく第一の理由はやや難解だからだろう。

キャッチコピーが「夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス」であり、推理劇だから、物語が多少難しくなるのは仕方がない。ただ、このドラマは謎解きが一筋縄ではいかないのだ。

質の良し悪しは関係なく、分かりやすいドラマのほうが視聴率を獲りやすいのが近年の傾向。このドラマが序盤で苦戦気味なのはうなずける。

TBSの日曜劇場をサンプルにして考えると、よく分かる。人生や幸福の意味を考えさせ、やや難解だった「海に眠るダイヤモンド」（2024年秋ドラマ）の第3回は個人視聴率が4.3％（世帯7.0％）だった。テレビニュースの仕組みを中学生でも分かるように描いた「キャスター」（2025年春ドラマ）の第3回は同6.7％（世帯10.9％）。ほかのドラマにもこの傾向は当てはまる。

難解の基準は人によって異なるものの、少なくとも「しあわせな結婚」は分かりやすいドラマではない。謎が毎回増え、それが解決されないうちに物語が進む。「海に眠るダイヤモンド」とは違った形で考えさせる。ぼんやりと観るのに向いたドラマではない。

第3回までが終了したものの、第1回で生じた謎がいまだに積み残されている。高校の美術講師・鈴木ネルラ（松）とタレントとしても活躍するヤリ手弁護士・原田幸太郎（阿部）の出会いが、偶然か意図的かということである。物語ではそこに言及せず、サラリと流された。あえてそうしたのだろう。

15年前の婚約者殺人事件の容疑がかかっているネルラは、原田と病院のエレベーター内で知り合う。原田は足の血栓が胸部に回ってしまい、入院していた。

普通に考えると犯人は

ネルラは面識のない原田に紙袋を唐突に手渡した。「あげます」。原田が中を開けると、現金数万円と「父がお世話になりました」と書かれたメッセージなどが入っていた。

医師にお礼として渡す予定だったらしい。それを見ず知らずの原田に渡すのはおかしい。ネルラは最初から原田と知り合いたかったのではないか。結婚まで目論んでいたのかも知れない。原田は検事出身の腕利きだ。自分の容疑を晴らしてほしかったのではないだろうか。

のちに登場するネルラの父親で元缶詰メーカー社長の寛（段田安則）も病み上がりに見えない。病気の話もしない。本当に医師に世話になったのか。ますます原田との出会いはネルラの意図に思えてしまう。

当の原田はネルラに一目惚れしたから、そんなことはちっとも頭になく、彼女にLINEをせっせと送る。ネルラと出会う前は「人間は所詮1人です」と独身主義を決め込んでいたものの、コロリと人が変わってしまった。

退院もネルラにLINEで前日に知らせた。するとネルラは病院前で待っていた。

「来ました、お迎えに。あの、ウチ来ませんか」（ネルラ）

そして2人は瞬く間に結ばれる。結婚までのプロセスは大胆なまでにカット。サスペンスだから不要なのだろう。

普通に考えたら、この結婚はネルラによる策略である。ところが、ネルラの人物像を考えると、衝動的に紙袋を渡した可能性も捨てきれず、それもこのドラマを難しくさせている。

ネルラはクロワッサンにガブリと食らいつき、パンくずを盛大にまき散らしても気にしないような天然キャラなのだ。天然キャラは何をやっても許されるので、サスペンスにおける謎解きをややこしくする。

第2回では2人の結婚が寛とネルラの叔父でゴルフのティーチングプロ・考（岡部たかし）による企みである可能性も浮上した。

寛はワンマンだったために缶詰メーカー社長の座を追われたが、その悶着の処理に当たった弁護士が嫌なヤツだったため、弁護士嫌いになった。原田のことも気に食わない。だが、考が静かに言った。

「ネルラが明るくなったから、いいでしょうよ。ネルラにはこの男が必要だ」

意味深な言い方だった。まるで原田は鈴木家にとって必要なコマだと言わんばかり。この言葉を寛は驚いたような表情で聞いていた。

2人の結婚はネルラの策略か、それとも寛と考の画策か、あるいは鈴木家全体の作戦なのか。もしくは自然なことだったのだろうか。

婚約者を殺した犯人を推理する前に、原田とネルラを引き合わせた人物を考えなくてはならないのだから、厄介である。これは小さなことではない。2人の結婚を主導した者がいるとするなら、婚約者殺しの真相も知り得るはずだ。

それでいながら、第3回までで婚約者殺しの犯人の目星は付いている。異例の筋書きだ。ドラマを観ている人なら同じ考えのはずで、ネタばらしにならないだろうから、書かせてもらう。現時点までの材料で普通に推理したら、鈴木家の誰かが犯人である。

事件が起きたのは2010年8月13日。被害者は画家の布勢夕人（玉置玲央）。ネルラの美大の同級生で2人は結婚の約束をしていた。現場は布勢のアトリエだが、それは寛の所有する倉庫である。

当初は2階から階段伝いに落ちての転落死と見られたものの、頭部に打撲傷が2つあったため、転落では説明が付かないことが分かる。ネルラが犯人と疑われたが、「やってない」と否定した。そもそも事件当時の記憶の大半がなかった。

第2回。ネルラはおぼえていることを原田に打ち明ける。布勢は当時スランプで、ネルラに「一緒に死んでくれ」と迫った。

「嫌だって言ったら暴れ始めて。私を道連れにしようとする布勢が憎いと思った」（ネルラ）

布勢がネルラの首を絞めたから、2人は揉み合いになり、ネルラは気を失った。

謎解き泣かせの筋書き

ネルラは第3回、重要なことを思い出す。気絶から目覚めると、布勢は血を流して倒れていた。既に死んでいたのだろう。そのとき、男性と思しき足を見た。

現場は寛の所有する建物だ。また、考、弟でデザイナー兼スタイリストのレオ（板垣李光人）も合いカギを持っている可能性が高い。それを暗示するため、2人が原田とネルラの部屋のカギを持っていることを第3回で強調したのだろう。

原田とネルラは寛の所有するマンションの2階に住んでいる。1階はレオ、3階が考、4階が寛の住居である。おそらく全員が全室のカギを持っているのだろう。謎解きをしようとする側を泣かせる設定である。今後、証拠物などの移動が簡単に出来てしまう。

ネルラの長弟の死も物語を入り組ませている。長弟が6歳のとき、ネルラと考が海水浴に連れて行ったところ、溺死した。婚約者殺しに関係があるのか、ないのか。あるいは鈴木家全体の秘密につながるのか。全く無関係なら、こんな設定はつくらないだろう。観る側としては悩ましい。

長弟と布勢の死によってネルラは心を閉ざしたというものの、どこまで本当なのか分からないところも推理を難解にしている。第3回、寛の郷里である京都府舞鶴市に家族旅行に出掛けたところ、ネルラはホテルのカラオケで「夢見る少女じゃいられない」（1995年）を誰よりもノリノリで歌った。どこから見ても陽気で開放的な人だった。

観ている分には楽しかったが、ネルラの人格がよく分からない。天然キャラは謎解きの天敵なのだ。

配役は万全。だが一点だけ序盤の視聴率を下げた要因と思われることがある。阿部と松は5年前、同じテレ朝「スイッチ」で共演した。坂元裕二氏（58）作の大人のラブストーリーで、それぞれ検事と弁護士に扮した。放送後もNetflixで大ヒットした。

同じ作風になると誤解した人もいるのではないか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部